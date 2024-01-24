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ТАСС

НПО "Энергомаш" модернизирует двигатели для ракеты-носителя "Ангара"

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Российские ракеты линейки «Ангара»
Российские ракеты линейки «Ангара».
Источник изображения: techcult.ru

Первое испытание доводочного двигателя прошло 17 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. НПО "Энергомаш" ведет работы по модернизации двигателей для ракеты-носителя "Ангара". Об этом сообщил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "НПО Энергомаш" Петр Левочкин на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"В настоящее время создается модернизированная версия, <…> десятипроцентное форсирование двигателя РД-191 приведет к значительному повышению полезной нагрузки ракеты-носителя "Ангара". В 2023 году были завершены автономные испытания, изготовлен первый доводочный двигатель, и <…> 17 января прошло первое испытание первого доводочного двигателя, сегодня вечером у нас второе", - сказал Левочкин.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5". 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
РД-191
Проекты
Плесецк
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