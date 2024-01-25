Головной корабль "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года

Корабль ледового класса "Иван Папанин" планируют передать ВМФ до конца года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Головной патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который предназначен для охраны районов морской экономической деятельности и судоходства России в Арктике, планируется передать ВМФ до конца года, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

Во вторник он проверил ход кораблестроения в интересах ВМФ на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

"Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель", - сказал Евменов. По его словам, в объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте.

Евменов подчеркнул, что патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей ВМФ в арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики.

"Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащён современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - сказал главком.