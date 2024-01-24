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Военное обозрение

Преемник советской «Иглы»: США закупают польские ПЗРК Piorun

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты намерены подписать контракт с польской оборонной промышленностью на закупку нескольких ПЗРК Piorun.

Как указывается в издании Defence Industry, соглашение будет оформлено в ближайшие дни. Piorun, разработанный компанией Mesko, представляет собой переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет.

Piorun оснащен взрывателем с датчиком приближения к цели и имеет усовершенствованную пусковую установку с дневными и тепловизионными прицелами, что позволяет ПЗРК эффективно работать в различных условиях, в том числе ночью.

Ранее США уже приобретали Piorun у польской оборонки: соответствующая сделка была оформлена в конце 2021 года; количество закупленных комплексов озвучено не было.

Piorun – это глубокая модернизация ПЗРК Grom, принятого на снабжение польской армии в 1995 году. Он в свою очередь был создан на базе советских ПЗРК «Игла». Поэтому Piorun фактически является одним из преемников зенитного комплекса времен СССР.

Piorun находится на вооружении ряда стран мира, таких как Эстония, Норвегия, Латвия и Молдова. После начала СВО Польша отправляла его из своих арсеналов в адрес ВСУ.

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Grom ПЗРК
Игла ЗРК
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