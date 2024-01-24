Британский танк обретает форму: раскрыты характеристики прототипа Challenger 3

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В ходе конференции International Armoured Vehicles, проходившей в Лондоне с 22 по 25 января текущего года, консорциум RBSL (Rheinmetall BAE Systems Land) впервые представил последнюю версию танка Challenger 3, раскрыв часть характеристик новой машины.

Ранее публично показывался лишь частично функциональный демонстратор технологий Challenger 3. На этот раз был представлен прототип новой машины. Он имеет новую башню, а также модернизированный корпус. Установлены ячейки новой модульной сменной композитной брони, которая носит обозначение Farnham.

Новый кожух защищает лобовую верхнюю плиту корпуса, а также борта башни и маску орудия. Скорее всего, башня будет усилена модулем специальной брони, защищающим от поражения артиллерийскими суббоеприпасами. Challenger 3 также получит КАЗ Trophy VPS. Защита будет дополнена модульной броней Epsom. Ожидается, по крайней мере частичная, изоляция снарядов в боеукладке с закрывающимися створками в задней нише башни. Броня Farnham и Epsom была разработана британским научно-исследовательским центром DSTL.

Как указывается в британской прессе, испытания прототипа должны начаться через несколько недель. В настоящее время из 227 танков Challenger 2 планируется модернизировать 148 машин до стандарта Challenger 3. Важным элементом усовершенствования является замена башни на новую конструкцию, оснащенную полностью цифровой архитектурой, современными многоканальными приборами наблюдения и прицеливания Orion для командира и наводчика.

Основное вооружение представлено 120-мм гладкоствольной пушкой калибра Rh120 L55A1CR3. Это адаптированная к башне танка Challenger 3 версия орудия Rh120 L55A1, которое, в частности, установлено на ОБТ Leopard 2A7V.

С пушкой сопряжен пулемет L94A1 калибра 7,62 мм, а у люка имеется место для размещения 7,62-мм L37A2 или 12,7-мм L1A2/L111A1. На башне также установлены два дымовых гранатомета калибра 66 мм. Пока не сообщается о запасе боеприпасов для всех видов вооружения.

В ходе модернизации корпус получил новую подвеску Hydrogas 3-го поколения, а также силовой агрегат, состоящий из дизельного двигателя в компоновке V12 Perkins Condor CV12-9a и трансмиссии David Brown SANTASALO TN54E с шестью передачами вперед и двумя передачами назад.

Масса машины в базовой комплектации, то есть без предполагаемой дополнительной брони Epsom, составит около 66 тонн, поэтому будет сопоставима с танками M1A2SEPv3 и Leopard 2A7V.