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Военное обозрение

США прекратили производство снарядов с обедненным ураном

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Northrop Grumman сообщила о том, что прекращает производство для армии США танковых подкалиберных боеприпасов M829A4 калибра 120 мм.

Как указывается в издании Altair, это означает, что оборонка страна отказывается от выпуска снарядов с сердечником из сплава с обедненным ураном.

По словам представителей Northrop Grumman, прекращение производства этих боеприпасов связано с долгосрочными планами компании. Какими именно – не уточняется. Изготовление M829A4 велось всего около десяти лет и не осуществлялось в очень больших масштабах, по оценкам, до сих пор было выпущено около 16 тыс. снарядов.

В медиа-пространстве появляются различные объяснения этого решения. В частности, предполагается, что американцы могут отказаться от обедненного урана в пользу вольфрама. Технологии производства пенетраторов из последнего были значительно усовершенствованы в последние годы, что позволило вольфрамовым сплавам догнать по своим свойствам более эффективные на сегодняшний день сплавы с обедненным ураном.

Еще одно объяснение состоит в том, что выпуск M829A4 будет доверен другому производителю. Возможно, что M829A4 будут изготавливаться в Польше, которая уже получила разрешение на покупку до 60 тыс. снарядов этого типа для танков Abrams.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
Northrop Grumman
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