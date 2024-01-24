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ТАСС

Китай запустил пять спутников при помощи коммерческой ракеты Kinetica-1

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Kinetica-1
Kinetica-1.
Источник изображения: VCG/Visual China Group/ТАСС

С ее помощью на орбиту вывели аппараты Taijing-1-03, Taijing-2-02, Taijing-2-04, Taijing-3-02 и Taijing-4-03

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Китайская компания Zhongke Yuhang ("Чжункэ юйхан", англ. CAS Space) осуществила успешный запуск коммерческой ракеты-носителя Kinetica-1 с пятью научно-исследовательскими спутниками серии Taijing ("Тайцзин"). Об этом компания сообщила на странице в социальной сети WeChat.

Как уточняется, старт был осуществлен в 12:03 по пекинскому времени (07:03 мск) с космодрома Цзюцюань (Северный Китай). Для ракеты Kinetica-1 это третий запуск.

Согласно опубликованной информации, на этот раз запущены аппараты Taijing-1-03, Taijing-2-02, Taijing-2-04, Taijing-3-02 и Taijing-4-03. Они будут использоваться при осуществлении проектов, связанных с освоением космоса и защитой окружающей среды.

Kinetica-1 (кит. "Лицзянь-1") - четырехступенчатая твердотопливная ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 30 метров в длину и может доставить на низкую околоземную орбиту 2 тонны полезного груза (1,5 т на солнечно-синхронную орбиту). Предыдущие ее два запуска, которые тоже были успешными, состоялись в конце июля 2022 года и в начале июня 2023 года. Всего Zhongke Yuhang отправила на орбиту 37 космических аппаратов.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков. 

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Китай
Проекты
Луна
Марс
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