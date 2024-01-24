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ТАСС

Дания и Чехия договорились о сотрудничестве по вопросу помощи Украине

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Флаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

Основной целью соглашения является обеспечение максимально быстрых поставок вооружений и техники

СТОКГОЛЬМ, 23 января. /ТАСС/. Дания и Чехия подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по оказанию помощи Украине, где определены основы взаимодействия двух стран по некоторым направлениям в военной сфере. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Основной целью соглашения является обеспечение максимально быстрых поставок высококачественных вооружений и техники Киеву. "Мы уже направили Украине совместно с Чехией значительные военные пожертвования, в которых украинцы сильно нуждаются, - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. - Этим соглашением мы подчеркиваем хорошее сотрудничество с чехами и одновременно создаем основу для новых пожертвований через Чехию".

Достигнутая договоренность означает, что будущие пожертвования Украине будут осуществляться по прежней финансовой схеме. В соответствии с ней Дания переводит средства Министерству обороны Чехии, которое занимается прямыми контактами и контрактами с предприятиями украинской военной промышленности по каждой партии вооружений и отвечает за контроль, поставку и ее условия.

В пресс-релизе отмечается, что подписанный меморандум открывает возможности для более тесного партнерства Дании и Чехии в военно-политической области, а также для сотрудничества между военно-промышленными комплексами двух стран. 

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Страны
Дания
Украина
Чехия
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