ВМФ РФ получит первый боевой ледокол "Иван Папанин" в 2024 году

Корабль проходит швартовные испытания

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России получит патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550 до конца 2024 года. Об этом сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в ходе инспекции строительства кораблей на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

"Адмиралтейские верфи" планируют до конца 2024 года передать патрульный корабль "Иван Папанин" в состав ВМФ России. В настоящее время корабль проходит швартовные испытания. Заводские ходовые испытания корабля намечены на апрель. В настоящее время в Объединенном учебном центре ВМФ идет подготовка экипажа, который заселится на корабль в марте месяце текущего года", - сообщил адмирал, слова которого приводят в Минобороны России.

Главком ВМФ подчеркнул, что "Иван Папанин" будет эффективно выполнять задачи в составе группировок и отрядов кораблей флота в Арктической зоне по обеспечению безопасности в регионах Арктики. "Корабль имеет неограниченную мореходность и большую дальность плавания, а также оснащен современными техникой и вооружением для выполнения задач по своему предназначению", - добавил Евменов.

Кроме того, он заслушал доклады руководства верфей о серийном строительстве неатомных подлодок и надводных кораблей ледового класса в соответствии с планами дальнейшего оснащения флота.

В октябре 2023 года источник ТАСС, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщал, что первый боевой ледокол "Иван Папанин" проекта 23550 шифр "Арктика" готовится к заводским ходовым испытаниям. Тогда в пресс-службе предприятия не стали комментировать эту информацию.

Корабли проекта 23350 строятся как для ВМФ РФ, так и для морских частей Пограничных войск ФСБ России (в последнем случае - шифр "Ермак"). Их еще называют многофункциональными кораблями ледового класса с возможностью преодоления льдов толщиной 1,7 м.

В исполнении кораблей для ВМФ России предполагается, что в состав вооружения корабля войдет 76,2-миллиметровая артиллерийская установка, возможно размещение в контейнерах восьми крылатых ракет "Калибр-К" и/или противокорабельных ракет "Уран".

"Иван Папанин" был заложен 19 апреля 2017 года, передача флоту первоначально планировалась на конец 2023 года. 25 октября 2019 года "Иван Папанин" был спущен на воду, достраивался на плаву. Планировалось выйти на швартовые испытания в конце 2022 года, а в третьем квартале 2023 года - на заводские ходовые испытания.