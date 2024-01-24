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Военное обозрение

Турция начала работы созданию турбовентиляторного двигателя для дальнобойных крылатых ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания Kale Arge объявила о начале разработки турбовентиляторного двигателя. Как ожидается, новая силовая установка даст возможность создавать дальнобойные крылатые ракеты.

Как пояснили в компании, турбовентиляторные двигатели имеют меньший расход топлива в сравнении с турбореактивными. Поэтому они увеличивают дальность действия средств поражения.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, практически все ПКР и КР малого и среднего радиуса полета оснащены турбореактивными двигателями. К ним относятся крылатые ракеты SOM, ÇAKIR и Storm Shadow/SCALP; противокорабельные ATMACA, Harpoon, NSM и Exocet. При этом турбовентиляторная силовая установка предпочтительнее для ПКР и КР большей дистанции полета, например, для Tomahawk, AGM-158 LRASM или Babur.

Турецкая оборонка уже развернула работы по созданию турбореактивных двигателей. Так, в ближайшее время ожидается монтаж силовой установки KTJ-3700 на крылатую ракету BLACK ATMACA («Черный ястреб»).

KTJ-3700 – это турбореактивный двигатель с тягой 3700 ньютонов, который обладает характеристиками, превосходящими его мировые аналоги

- отметили в связи с этим в компании Kale Arge.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
JASSM
LRASM
NSM
SCALP
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