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Техкульт

Российскими учеными создан легкий и прочный композит на основе алюминия

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В РФ создан легкий и прочный композит

Российские ученые из НИТУ МИСИС объявили о создании весьма перспективного композитного материала, который по своей прочности сравним со сталью, но втрое меньше весит, а по пластичности значительно обходит другие подобные решения.

Более того, созданный композит, в отличие от известных металломатричных композиционных и высокопрочных материалов, не теряет своих механических свойств даже нагреваясь до 500°C. В основе российской разработки, которая по сути является сложным структурированным материалом, лежат два компонента — это зерна алюминия в микронных и даже субмикронных размерах и «каркас», для создания которого используется оксид алюминия с металлическим алюминием. Ученые из НИТУ МИСИС уже изучили ряд разных по составу композитов, среди которых по термомеханическим свойствам наиболее интересен вариант с содержанием 3 % окиси алюминия. Он наиболее похож на сталь по прочности после нагрева до больших температур, так как имеет необычную «сдвоенную» структуру. Все особенности данного композита позволят ему решать большой перечень задач как в науке, так и в промышленности. К примеру, материал идеально подойдет для автомобильной промышленности и авиастроения для уменьшения веса элементов и частей, подвергающихся сильным механическим, а также тепловым нагрузкам.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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