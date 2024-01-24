НАТО начинает крупнейшие учения со времен Холодной войны. Чем ответит Россия?

Полковник Ходаренок: РФ может ответить на учения НАТО ядерными испытаниями

Североатлантический альянс в ближайшее время начнет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник - 2024»). В маневрах, которые продлятся четыре месяца, задействуют 90 тыс. бойцов и командиров из 31 страны НАТО, а также из Швеции. Какие цели преследует НАТО, проводя учения, и чем может ответить Россия - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Цели учений

Steadfast Defender 2024 по количеству привлекаемого личного состава, вооружения и военной техники можно отнести к маневрам войск - высшей форме оперативной и боевой подготовки вооруженных сил.

Есть все основания полагать, что руководство альянса основными целями Steadfast Defender 2024 считает совершенствование практических навыков генералов и офицеров в планировании и подготовке военных действий, управлении войсками в ходе войны и организации всех видов обеспечения, слаживании работы органов управления в сложных условиях, исследовании новых вопросов тактики (в основном на основе опыта проведения СВО).

Замысел проведения Steadfast Defender 2024, разумеется, в публичное поле не попал. Но с большой долей вероятности можно сказать, что

будут отрабатываться вопросы вступления НАТО в крупномасштабную войну - конфликт с участием нескольких государств (главное из которых - Россия), в котором вооруженная борьба распространится на большую часть Европы и прилегающие морские пространства.

По всей видимости, маневры будут представлять собой стратегическую оборонительную операцию, в ходе которой предполагается отразить вторжение агрессора (то есть Вооруженных сил РФ и их возможных союзников), нанести поражение наступающим группировкам войскам противника, удержать важнейшие районы своей территории, в дальнейшем в ходе вооруженной борьбы создать условия для захвата инициативы и перехода в контрнаступление.

Помимо этого, альянс наверняка планирует отработать разгром группировок ВМФ России на Балтийском и Черном морях, а также сорвать возможные морские перевозки.

Наконец, нет сомнений и в том, что в ходе Steadfast Defender 2024 планируется нанести поражение стратегическим резервам ВС РФ и сорвать их перегруппировки. Не обойдется и без того, чтобы рассмотреть в ходе мероприятий НАТО вопросы поражения важных объектов экономики России, коммуникаций, системы государственного и военного управления. Можно сказать и так - если эти вопросы не отрабатываются, то это уже и не вполне учения Североатлантического альянса. Вот, скорее всего, такими будут учения Steadfast Defender 2024.

Каким будет ответ

Возникает вопрос: а чем Россия может ответить на проведение подобных откровенно враждебных мероприятий со стороны Североатлантического альянса? Ведь сражаться с НАТО в масштабном конфликте с применением только конвенциональных средств поражения Москве будет весьма и весьма затруднительно. Пока еще никто не отменял основной закон войны, который заключается в зависимости хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон. А НАТО практически по всем показателям имеет подавляющее превосходство над Российской Федерацией, за исключением, пожалуй, одного - ядерного оружия.

В связи с этим (особо подчеркну, это сугубо личное мнение автора)

не провести ли нам в ответ летно-тактические учения частей Дальней авиации с практическим применением ядерного оружия,

то есть находящихся на вооружении термоядерных боеприпасов на полигоне Новая Земля (мыс Сухой Нос)?

И этим сразу решить несколько проблем. К примеру, нашими недоброжелателями постоянно распространяются слухи о том, что находящиеся на длительном хранении российские ядерные боеприпасы давным-давно утратили свою работоспособность. Иными словами, бомбы и ракеты поросли мхом и лишайниками, а на крышах специальных хранилищ 12-го Главного управления МО РФ появились кустарниковые заросли. Надо же как-то разубедить наших противников в том, что они имеют ошибочные мнения по этому вопросу. А сделать это можно сделать только действиями, а отнюдь не словами.

Мне могут возразить: да что же вы такое говорите? А как же Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Россия подписала этот документ 24 сентября 1996 года, а ратифицировала 30 июня 2000 года. Но в ноябре 2022 года Москва отозвала ратификацию договора о запрете на ядерные испытания. То есть в этом плане препятствий уже нет.

Можно поставить и такой вопрос: как в случае проведения летно-тактических учений с применением ядерного оружия будет выглядеть наше участие в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года? На период проведения маневров можно выйти и из этого договора. В плане выхода из разного рода договоров первый пример подают США: когда Вашингтон считает необходимым, он разрывает любые ранее достигнутые договоренности.

Могут сказать и так: вы даже не представляете всех негативных последствий для нашей страны в случае проведения подобных учений. Ответ достаточно прост: да куда уже хуже-то в наших современных взаимоотношениях с Западом. Хуже точно не будет. А наша готовность в крайних случаях перейти к радикально решительным действиям будет продемонстрирована более чем явно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок