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Ростех

Ростех внедрит искусственный интеллект на производстве авиадвигателей в Рыбинске

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ОДК-Сатурн
ОДК-Сатурн.
Источник изображения: Ростех

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех внедрит искусственный интеллект для выявления мельчайших дефектов лопаток газотурбинных двигателей. Роботизированный комплекс будет введен в эксплуатацию на рыбинском предприятии «ОДК-Сатурн». Он автоматизирует процесс предварительного контроля качества деталей и в два раза увеличит пропускную способность участка.

Решение включает в себя платформу на базе искусственного интеллекта «Точка контроля» и два роботизированных поста контроля для подачи лопаток, которые инспектируют камерами машинного зрения поверхности деталей и маркируют их.

Платформа с помощью машинного зрения будет получать и обрабатывать изображения мелких дефектов полированных лопаток, которые сложно определяются человеческим глазом. Искусственный интеллект будет распознавать дефекты на основе анализа различных типов изображений.

«Внедрение машинного зрения и искусственного интеллекта позволит почти вдвое повысить скорость выявления дефектов на поверхности лопаток газотурбинных двигателей. Кроме того, предприятие получит возможность анализировать и корректировать производственные процессы благодаря собираемым данным. После запуска платформы пропускная способность участков контроля ощутимо вырастет, что благоприятно скажется на выполнении масштабной производственной программы», – прокомментировал директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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