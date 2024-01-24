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ТАСС

В Европарламенте раскритиковали власти ФРГ за медлительность в вопросе поддержки Украины

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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Глава фракции Европейской народной партии в ЕП Манфред Вебер призвал к более активным политическим действиям в отношении закупок боеприпасов для Украины

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер обвинил правительство Германии в медлительности и недостаточной решимости в вопросе поддержки Украины.

"Процесс принятия решений занимает слишком много времени, а количество решений ограничено", - приводит агентство DPA слова Вебера, который во вторник прибыл с визитом в Киев. В настоящее время именно так обстоит дело с вопросом поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, считает он. Решение о поставках данного вида вооружений, как утверждал Вебер, "давно назрело".

В то же время политик призвал к более активным политическим действиям в отношении закупок боеприпасов для Украины. Оборонные компании в Евросоюзе должны быть юридически обязаны уделять приоритетное внимание производству, считает Вебер. По его словам, в области закупок боеприпасов необходима "своего рода военная экономика". "В настоящий момент мы просто слишком медлительны", - констатировал Вебер.

Во вторник в Киеве Вебер среди прочего планирует встретиться с несколькими высокопоставленными представителями украинского правительства и парламента.

На прошлой неделе Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов о поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, с помощью которых возможно наносить удары по целям на территории РФ. При этом против поставок Taurus проголосовали многие члены фракций "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые сами неоднократно выступали в поддержку их передачи Киеву. В их числе главы парламентских комитетов по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) и по европейским делам Антон Хофрайтер ("Союз-90"/"зеленые"), эксперт по вопросам политики безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" Сара Нанни.

Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км. 

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