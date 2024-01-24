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В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

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Владимир Соловьев
Владимир Соловьев.
Источник изображения: ТАСС

Генеральный конструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, заявил на проходящих Королевских чтениях о разработке в России космоплана «для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС», то есть российской орбитальной станции. Предполагаемая конструкция вызывает большие сомнения с технической точки зрения.

Прорабатываемый космоплан «представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа „несущий корпус“ с отклоняемым стреловидным V-образным крылом», заявил Соловьев. Что такое «несущий корпус» — неизвестно. Возможно, академик оговорился и имел в виду реально существующее в аэродинамике понятие «несущий фюзеляж» (то есть фюзеляж, частично берущий на себя функции крыла по созданию подъемной силы в атмосфере). Утверждается, что на орбиту его сможет выводить ракета-носитель среднего класса «Ангара».

Согласно иллюстрациям, представленным на чтениях, речь идет о компактном аппарате на четырех членов экипажа, с полезной нагрузкой в 1,8 тонны, причем 1,0 тонны из нее — масса топлива, с помощью которого космоплан должен маневрировать уже после выхода на орбиту. Двигателем у него должен быть кислород-керосиновый РД-0109 или аналог.

Среди преимуществ конструкции называют ее многоразовость, отсутствие необходимости в поисково-спасательной операции для возвращающихся на Землю космонавтов. Последнее обеспечивается возможностью посадки космоплана на аэродромах — за счет маневра в бок от средней траектории на дальность до 1500 километров. Кроме того, отмечается, что перегрузки для космоплана не превысят 1,5g — это меньше, чем на пилотируемых сегодня кораблях «Роскосмоса» (до двух раз). В теории такое должно привлекать космических туристов.

Озвученный проект космоплана производит странное впечатление. Технического и экономического смысла в современных условиях в нем нет. Доставляемая на орбиту полезная нагрузка (0,8 тонны, уровень корабля «Орел») и пассажировместимость имеют смысл на фоне современных пилотируемых космических кораблей, но явно несопоставимы с тоже многоразовым Starship, активно разрабатываемым в США. Тот сможет доставлять до 100 тонн полезной нагрузки на околоземную орбиту), брать на борт до 100 человек и до 40 человек в полеты дальше системы Земля — Луна. Ясно и то, что стоимость полетов у него будет много ниже, чем у системы «„Ангара“ — космоплан», о которой рассказал Соловьев.


Параметры планируемого космоплана, показанные на Королевских чтениях.
Источник: РИА Новости

Ключевые технические проблемы, делающие космоплан сомнительным решением, не изменились со времен «шаттлов»: им требуются крылья, отягощающие конструкцию большой «мертвой массой». В силу этого космоплан, который выходил бы в космос самостоятельно, был бы циклопически большим и дорогим. Поэтому на практике значительную часть тяги на взлете им должны обеспечивать мощные разгонные блоки, которые сами крыльями обладать не будут (иначе, опять же, их масса выйдет слишком большой). Спасать разгонные блоки (или заменяющую их ракету типа «Ангары») без крыльев на деле можно только по методу SpaceX — то есть посадкой на хвост.

Ракета «Ангара» формально заявлена как имеющая многоразовые модули: глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее сообщил о способности ее универсальных ракетных модулей выдерживать десятикратное использование. Действительно, о намерении переделать «Ангару» в многоразовую, садящуюся на стартовую платформу в море (по образцу Falcon 9 от SpaceX), в отечественной космической отрасли открыто говорят с 2020 года. Причем сегодня, 23 января 2024 года, главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин повторил этот тезис, утверждая, что у «Ангары-А5» будет многоразовость нижних ступеней на уровне примерно десятка (как несколько лет назад уже получилось у Falcon 9).

Однако с технической точки зрения этот проект сомнителен: такая переделка займет несколько лет, то есть закончится как раз ко времени, когда российская космическая отрасль неизбежно начнет копировать уже Starship — следующее поколение ракет SpaceX. Какой тогда смысл в этой переделке и проектировании космоплана для российской орбитальной станции — неясно.

В то же время отметим, что пока речь о космоплане только зашла. Период, необходимый на его эскизное проектирование, явно будет больше, чем время, которое потребуется SpaceX для первого полноценного орбитального полета Starship. На его фоне на новый космоплан и многоразовую версию «Ангары» могут и не выделить средств, что было бы оптимальным вариантом развития событий.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
Энергия РКК
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Луна
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