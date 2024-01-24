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Военное обозрение

Строящийся в Мариуполе филиал Нахимовского училища сдадут к началу нового учебного года

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Кадеты
Кадеты в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Ильяшенко

Филиал Нахимовского военно-морского училища, строящийся в Мариуполе, будет открыт к началу учебного года, такие планы озвучили в Минобороны.

Начатое в мае прошлого года строительство филиала довузовского общеобразовательного учреждения идет полным ходом, на данный момент завершено устройство монолитных железобетонных каркасов зданий, проложены инженерные сети, ведутся фасадные работы и внутренняя отделка помещений. На объекте занято 700 специалистов Военно-строительного комплекса МО, все работы идут параллельно. Также по просьбе жителей, рядом с филиалом училища строители возведут в едином с основными постройками стиле универсальный спорткомплекс с ледовым дворцом.

Строительство комплекса зданий ранее проинспектировал замглавы Минобороны Тимур Иванов, также он проверил ход работ и на других объектах, возводимых в ЛНР и ДНР.

Мариупольское училище будет уже пятым филиалом Нахимовского училища, расположенного в Санкт-Петербурге, филиалы открыты во Владивостоке, Мурманске, Калининграде и Севастополе. Обучение ведется с 5-го класса и занимает 7 лет. Мариупольский филиал будет рассчитан на 560 мест.

Комплекс зданий возводится фактически в центре города, в районе проспекта Нахимова, недалеко от порта. Он будет состоять из пяти зданий, расположенных вокруг центральной площади-плаца и соединенных между собой. Комплекс ориентирован на юго-запад с видом на Азовское море. Возводятся учебно-административный корпус с библиотекой, два спальных корпуса и два спортивных, здание столовой будет располагаться отдельно. Также проектом предусмотрено футбольное поле, 4 спортплощадки различного назначения с трибунами, плац с местом для оркестра, КПП, гараж, котельная и электроподстанция.

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