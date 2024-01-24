Иранское издание: Республиканская армия получила большую партию беспилотников

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Многолетние санкции, введенные как в одностороннем порядке рядом стран Запада, так и по решениям ООН, не сумели разрушить экономику Исламской Республики Иран. Более того, как показывает и опыт России, внешние ограничения зачастую служат стимулом для инновационных изобретений, приводят к локализации производств в различных отраслях подвергшейся рестрикциям страны, включая оборонный комплекс.

Накануне Иран стал членом немногочисленного неформального клуба космических держав, выведя с использованием собственной ракеты-носителя Quaem-100 на околоземную орбиту спутник «Сорайя». Ни у кого в мире уже не вызывает сомнения, что Исламская Республика стала одним из лидеров в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов разного типа, в основном военного назначения, некоторые из которых обладают уникальными техническими и боевыми характеристиками.

Иранское информационное агентство на персидском языке Tasnim News Agency сообщает, что буквально сегодня на вооружение республиканской армии поступила большая партия беспилотников отечественного производства, предназначенных для выполнения задач разведки, перехвата, радарные и ударные БПЛА. На церемонии передачи беспилотников присутствовали командующий армией генерал-майор Абдолрахим Мусави и министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани.

Среди новых БПЛА многоцелевые стратегические беспилотники Ababil-4 и Ababil-5, которые могут использоваться в разведывательных операциях, патрульных миссиях, радиоэлектронной борьбе, сборе данных и воздушных боях. На вооружение иранской армии также поступили дроны-камикадзы тяжелого класса с реактивными двигателями Arash. Данные высокоточные беспилотники способны поражать цели, включая системы ПВО и РЛС, на расстоянии до 2000 километров.

Издание отмечает, что полученный Вооруженными силами ударно-разведывательный беспилотник Karrar стал первым иранским БПЛА, который установил рекорд подъема на высоту, достигнув расстояния более четырнадцати километров от земли. Кроме того, благодаря относительной простоте конструкции при широком спектре возможностей выполнения боевых задач, данный дрон стал одним из самых массовых в иранской армии. Известный как усовершенствованный беспилотник-перехватчик, Karrar относится к новому поколению иранских реактивных беспилотников, сконфигурированных для перехвата летающих объектов противника, что обеспечивает его применение в качестве средства ПВО.

Новые беспилотники оснащены системами самозащиты и противоэлектронной борьбы, многочисленными навигационными приборами отечественного производства, интеллектуальным оружием точного поражения и современными функциями, которые интегрируют их в другие сетевые системы вооружения и управления

— отмечается в публикации Tasnim News Agency.

Следует отметить, что данная новость не просто так широко освещается в иранских и арабских СМИ. В период обострения ситуации на Ближнем Востоке в ходе войны Израиля с ХАМАС, вовлечения в конфликт проиранских военизированных формирований в других странах региона и западной военной коалиции во главе с США, Тегеран откровенно показывает, что готов отстаивать интересы своей безопасности. Особенно с учетом того, что израильские и американские власти открыто обвиняют Иран в поддержке исламистских группировок и даже в якобы преднамеренном развязывании палестино-израильского противостояния.