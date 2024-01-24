Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике

ЦАМТО, 23 января. Минобороны Дании приобретет БЛА большой продолжительности полета для выполнения операций по наблюдению в целях обеспечения суверенитета в Арктике и Северной Атлантике.

В пресс-релизе датского оборонного ведомства, опубликованном 18 января, точный класс нового БЛА не назван. Очевидно, что закупить планируется средневысотный БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) или высотный аппарат (класс HALE).

Соглашение о дополнительном начальном финансировании проекта было достигнуто при содействии правительства Фарерских островов и Гренландии. Сам проект совместно выдвинуло датское правительство, Социалистическая народная партия, Датские демократы, Либеральный альянс, Консервативная народная партия, Радикальные левые и Датская народная партия. Конкретные цифры по финансированию новой программы пока не названы.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, "у нас есть особые обязательства в отношении арктического региона и Королевство должно в будущем взять на себя ответственность за безопасность в этом районе".

Решение о приобретении новых аппаратов для использования в арктической зоне было принято еще в 2021 году, а Организация оборонных закупок и логистики Минобороны Дании (DALO) инициировала проведение соответствующего тендера в феврале 2023 года, однако из-за роста цен понадобилось одобрение дополнительного финансирования на эту программу.