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ЦАМТО

Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике

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Арктика
Арктика.
Источник изображения: © Фото : Фонд Росконгресс

ЦАМТО, 23 января. Минобороны Дании приобретет БЛА большой продолжительности полета для выполнения операций по наблюдению в целях обеспечения суверенитета в Арктике и Северной Атлантике.

В пресс-релизе датского оборонного ведомства, опубликованном 18 января, точный класс нового БЛА не назван. Очевидно, что закупить планируется средневысотный БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) или высотный аппарат (класс HALE).

Соглашение о дополнительном начальном финансировании проекта было достигнуто при содействии правительства Фарерских островов и Гренландии. Сам проект совместно выдвинуло датское правительство, Социалистическая народная партия, Датские демократы, Либеральный альянс, Консервативная народная партия, Радикальные левые и Датская народная партия. Конкретные цифры по финансированию новой программы пока не названы.

Как заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, "у нас есть особые обязательства в отношении арктического региона и Королевство должно в будущем взять на себя ответственность за безопасность в этом районе".

Решение о приобретении новых аппаратов для использования в арктической зоне было принято еще в 2021 году, а Организация оборонных закупок и логистики Минобороны Дании (DALO) инициировала проведение соответствующего тендера в феврале 2023 года, однако из-за роста цен понадобилось одобрение дополнительного финансирования на эту программу.

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Дания
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Арктика
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1 комментарий
№1
24.01.2024 01:27
Мы уже приготовились к этому.У нас скоро будет"Охотник" и "Иноходец".
0
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