ВСУ оснастили сельскохозяйственный беспилотник пулеметом и гранатометом

Западные ресурсы публикуют кадры, на которых запечатлен принадлежащий ВСУ беспилотник DJI Agras T30 сельскохозяйственного назначения, который был превращен в мощное средство огневого поражения.

БПЛА был оснащен 7,62-мм пулеметом ПКМ и ручным противотанковым гранатометом Bullspike-AT болгарского происхождения. Интеграция данных типов вооружений на беспилотник потребовала от местных программистов и инженеров решения различных технических задач, таких как поддержание устойчивости дрона во время стрельбы, устранение проблем, связанных с отдачей, эффективное управление боеприпасами.

Китайский дрон DJI Agras T30, изначально разработанный для сельскохозяйственных целей, оснащен высокоточной радиолокационной системой, управляется дистанционно с помощью высокоточной навигации RTK GNSS, включает в себя такие функции, как 3D-планирование операций с помощью ИИ, что обеспечивает точное применение пестицидов. Этот движок на основе ИИ, который может работать с разными типами культур и в различных условиях, вероятно, был модифицирован для эффективного управления огнем из ПКМ.

Agra T30 отличается надежной системой питания (за счет съемных батарей), имеет максимальную высоту полета 4500 метров, оснащен системами обхода препятствий для повышения безопасности. С помощью одного пульта можно дистанционно управлять тремя дронами.