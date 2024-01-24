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Интерфакс-АВН

Столтенберг не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для какого-либо государства НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: NATO handout via Getty Images

Брюссель. 23 января. ИНТЕРФАКС - Россия не представляет прямой угрозы для союзников по НАТО, альянс делает все необходимое для того, чтобы Москва имела верное представление о степени его боеготовности, заявил во вторник генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы не видим никакой прямой и неизбежной угрозы для какого-либо союзника НАТО. Конечно, мы пристально следим за тем, что делает Россия", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он, что Россия "в предстоящем десятилетии" может войти в столицу какого-либо европейского государства, в частности, в Балтии.

Он добавил, что альянс усиливает присутствие в восточной своей части, увеличивает инвестиции в оборону, проводит учения, включая предстоящие маневры Steadfast Defender 2024 с участием 90 тыс. военнослужащих, "с целью обеспечить готовность, надлежащий уровень подготовки сил, чтобы устранить любую вероятность просчета или непонимания в Москве относительно готовности НАТО защищать каждый дюйм своей территории".

"Пока мы это делаем, нападений на территорию НАТО не будет", - подчеркнул генсек альянса.

На прошлой неделе Bild выпустил материал, в котором со ссылкой на секретный документ Бундесвера утверждается, что Германия рассматривает возможный сценарий нападения России на восточный фланг НАТО в 2025 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию таблоида, заявил, что издание не гнушается публиковать "утки".

Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Янис Сартс, комментируя статью Bild о возможности нападения РФ на восточный фланг НАТО, заявил, что этот материал является сценарием учений, а не секретным анализом разведки.

Сартс сообщил, что сценарий учений - это всегда воображаемая ситуация для проверки военных возможностей в той или иной области. По его словам, в прошлом такие сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географическими районами, но сейчас используются реальные страны и географические районы.

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Страны
Германия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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