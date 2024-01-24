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ТАСС

Корабль Севфлота поразил цели "противника" в ходе учений

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МПК "Снежногорск"
Малый противолодочный корабль (МПК) Северного флота "Снежногорск".
Источник изображения: Aleksey Lisitsyn / fotki.yandex.ru

В пресс-службе флота отметили, что выполнение учебно-боевых задач проходило в сложных погодных условиях

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль Северного флота "Снежногорск" ракетной и артиллерийской стрельбой поразил морские цели, а также отразил воздушную атаку условного противника на учениях в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж малого противолодочного корабля "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. На завершающем этапе учения экипаж корабля выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели зенитным ракетным комплексом "Оса-МА", отразив налет авиации условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты артиллерийских батарей корабля АК-176 и АК-630 успешно отработали ведение боя с кораблем условного противника и осуществили поражение морских мишеней с различных дистанций. Выполнение учебно-боевых задач проходило в сложных погодных условиях. Район стрельб был закрыт для судоходства и полетов авиации.

Малый противолодочный корабль "Снежногорск" имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. 

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Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
РБУ-6000
Проекты
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