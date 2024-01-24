Saab обеспечит поддержку самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" ВВС ОАЭ

Третий построенный для Объединенных Арабских Эмиратов самолет комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab GlobalEye, выполненный на основе большого административного самолета Bombardier Global 6000 и оснащенный радиолокационным комплексом Saab Erieye ER (временная шведская регистрация SE-RMU, заводской номер 9787), 2020 год.

ЦАМТО, 23 января. Шведская компания Saab 22 января объявила о подписании с Минобороны ОАЭ контракта на обеспечение поддержки в течение эксплуатации систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления "ГлобалАй" ВВС и ПВО ОАЭ.

Стоимость заказа составляет около 190 млн. долл. Период действия контракта – 3 года (до конца 2026 года). Соглашение предусматривает техническое обслуживание и логистическую поддержку, а также оказание услуг по обучению личного состава.

Как заявил глава подразделения систем разведки Saab Карл-Йохан Бергхольм, соглашение укрепляет роль Saab в обеспечении готовности самолетов ДРЛОиУ "ГлобалАй" к выполнению задач по предназначению.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года компания Saab заключила с Минобороны ОАЭ базовый контракт на поставку многофункциональных воздушных систем ведения разведки SRSS (Swing Role Surveillance System) "ГлобалАй" на базе новой версии РЛС "Эриай". Стоимость контракта на поставку двух комплектов системы на платформе коммерческих реактивных самолетов Global-6000 компании Bombardier составила около 1,27 млрд. долл. В феврале 2017 года был заключен контракт стоимостью 865,7 млн. дирхамов (около 233 млн. долл.) на поставку третьего комплекта системы SRSS и необходимых запасных частей.

Поставка первого самолета ВВС ОАЭ была выполнена в апреле 2020 года, второго – в сентябре 2020 года, третьего – в феврале 2021 года.

Saab 30 декабря 2020 года заключила с ОАЭ новый контракт на поставку двух систем ДРЛОиУ "ГлобалАй" стоимостью 1,018 млрд. долл. Они должны быть переданы заказчику до 2025 года. О начале испытаний четвертого самолета стало известно в апреле 2023 года. В отличие от трех ранее поставленных ВС ОАЭ систем ДРЛОиУ, последний самолет получил новые обтекатели антенн с обеих сторон передней части фюзеляжа.