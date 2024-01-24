Войти
ТАСС

РКК "Энергия" разрабатывает грузопассажирский вариант корабля "Орел"

426
0
0
Космический пилотируемый корабль "Орел"
Космический пилотируемый корабль "Орел".
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Новый вариант корабля сможет вмещать от двух до четырех космонавтов, а также 2-3 тонны грузов в дополнительном грузовом отсеке

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Грузопассажирский вариант корабля "Орел", способный выводить на орбиту 2-3 тонны грузов и до четырех космонавтов, создается в РКК "Энергия", следует из доклада генконструктора предприятия, генерального конструктора РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, академика РАН Владимира Соловьева.

Согласно его презентации, новый вариант корабля сможет вмещать от двух до четырех космонавтов, а также 2-3 тонны грузов в дополнительном грузовом отсеке, в то время как обычный пилотируемый "Орел" будет рассчитан на 750 кг полезной нагрузки. Это приведет к тому, что масса грузопассажирского варианта составит 19,5 тонн по сравнению с 13 тоннами, которые весит обычный "Орел".

Пилотируемый космический корабль нового поколения (ПТК НП) создается Роскосмосом для полетов к перспективной Российской орбитальной станции (РОС), а также за пределы низкой околоземной орбиты. Как в ноябре сообщил Соловьев, первый полет ПТК ожидается в 2028-2029 годах.

По словам генконструктора РОС Владимира Кожевникова, набор космонавтов под пилотов ПТК ожидается в 2024-2025 году, сейчас занимаются созданием тренажеров. Кожевников отметил, что, как и научно-энергетический модуль РОС, корабль должен быть готов к запуску в 2027 году.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королёвские чтения") проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
11.10.2021
Первый пуск сверхлегкой ракеты "Иркут" запланирован на 2024 год
31.05.2021
OneWeb «заработает» в России в 2021 году
30.10.2020
Рогозину предложили использовать нейросети для обработки данных ДЗЗ
31.01.2019
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
20.07.2018
Рогозин подтвердил, что первые спутники по проекту "Сфера" запустят в срок
11.11.2011
На Марсе жизни нет
15.08.2007
Россия разрабатывает для Южной Кореи космический стартовый комплекс, не имеющий аналогов в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:13
  • 1
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 24.01 12:13
  • 58643
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост