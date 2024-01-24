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ТАСС

В России разработали новый имитатор наземного ядерного взрыва для тренировки войск

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Использование этой разработки позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия, говорится в описании к патенту

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ученые Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовали новый имитатор наземного ядерного взрыва. Использование этой разработки позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия, следует из описания к патенту, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков - ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва", - говорится в описании. Изобретение будет применяться на учениях и практических занятиях у военных подразделений, чтобы повысить качество подготовки Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия, а также подразделений радиационной, химической, биологической наземной разведки по определению параметров и засечке эпицентра ядерного взрыва.

По словам ученых, ранее для этих целей применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, однако в настоящее время морально устарел, не производится предприятиями промышленности, а имеющиеся на складах воинских частей образцы выработали свой технический ресурс и категорически запрещены к эксплуатации. Другой аналог, который приводится в описании - имитационная авиабомба ИАБ-500, предназначенная для имитации боевого применения специального боеприпаса РН-24 (авиабомба с ядерным боезарядом).

"Недостатком ИАБ-500 является то, что данный образец разрабатывали только для фронтовой авиации, по этой причине проведение практических учений в целях тренировки войсковых подразделений радиационной, химической и биологической разведки было экономически не целесообразно, так как требовало затрат, во много раз превышающих полученный результат. Кроме этого, образец ИАБ-500 был снят с вооружения в 1984 году и более не производится предприятиями промышленности", - уточняется в документе. 

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Россия
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Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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