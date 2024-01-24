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Военное обозрение

Появились кадры пролета над Киевом ракеты X-101 c работающей системой отстрела ловушек Л-504

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен пролет над Киевом российской ракеты X-101 c работающей системой отстрела ловушек Л-504. На кадрах видно, как на финальном отрезке траектории подлета к цели от ракеты начинают отстреливаться тепловые ловушки, предназначенные для противодействия системам ПВО.

ВКС РФ с недавних пор начали применять для нанесения ударов по военным объектам на Украине модернизированные ракеты Х-101, оснащенные тепловыми ловушками. По мере вхождения в район активной работы ПВО противника и приближения к намеченной цели ракета начинает отстреливать по четыре ловушки. Всего модернизированная Х-101 способна произвести шесть отстрелов тепловых ловушек.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Помимо разработанного самарским НИИ "Экран" модуля отстрела ловушек Л-504 модернизированный вариант ракеты Х-101 оснащен системой оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам "Отблеск-У" и модулем предупреждения об облучении РЛС.

Украинская сторона традиционно заявила о якобы сбитии всех крылатых ракет Х-101, выпущенных с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, однако многочисленные просочившиеся в сеть кадры, в том числе с моментами успешного поражения целей, свидетельствуют об обратном. При этом на фоне дефицита у украинской стороны боеприпасов для систем ПВО процент сбитых ракет и беспилотников-камикадзе продолжает неуклонно снижаться.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ту-95
Х-101
Проекты
БПЛА
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