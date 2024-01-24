Украинским самоходкам CAESAR повысят точность огня за счет искусственного интеллекта

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18 января 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорну объявил, что немецкий стартап Helsing AI, специализирующийся на работах с боевым искусственным интеллектом, будет отвечать за повышение точности огня артиллерийской системы CAESAR. Ранее было заявлено, что для нужд украинской армии будет изготовлено 78 самоходок данного типа.

Helsing специализируется на разработке военных приложений и компонентов, оснащенных ИИ. Эта компания получила значительное финансирование, собрав €209 млн в сентябре 2023 года при поддержке таких инвесторов, как шведская группа Saab и венчурная компания General Catalyst.

До сих пор Helsing тесно сотрудничала с правительствами Европы, в частности, расширяя возможности радиоэлектронной борьбы истребителя Eurofighter за счет внедрения ИИ.

Что касается усовершенствования артиллерийских систем CAESAR, Helsing надеется, что предлагаемая ею платформа ИИ может улучшить анализ данных в ходе прицеливания, в том числе скрупулезно учитывая условия окружающей среды.

CAESAR 6x6, разработанный Nexter Systems, представляет собой САУ, принятую на вооружение французских вооруженных сил в 2008 году. После начала СВО развернулись поставки данной самоходки на Украину.