Кононенко на МКС выполнил эксперимент "Пилот-Т"

По словам космонавта, в ходе научного протокола "Манометры +6df" изучаются психофизиологическое реагирование на воздействие ментальной нагрузки и надежность профессиональной деятельности при выполнении имитационной задачи ручного управления стыковкой двух космических аппаратов

МКС, 23 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко выполнил эксперимент "Пилот-Т", который позволяет оценить работу со сложными режимами ручного управления пилотируемыми и грузовыми кораблями во время длительного пребывания в невесомости.

Космонавт поделился видеокадрами работы в рамках эксперимента. "На сегодня нет достаточных данных о том, каким образом неблагоприятные факторы длительного космического полета могут отразиться на надежности профессиональной деятельности космонавта во время полета к телам Солнечной системы, выполнению задач посадки на другую планету и операций на ее поверхности непосредственно после высадки. Основная цель эксперимента "Пилот-Т" - совершенствование методов и разработка средств оценки и прогнозирования надежности профессиональной деятельности членов экипажа при выполнении сложных операторских задач на различных этапах длительного космического полета", - рассказал Кононенко.

По его словам, в ходе научного протокола "Манометры +6df" изучаются психофизиологическое реагирование на воздействие ментальной нагрузки (тест "Манометры") и надежность профессиональной деятельности при выполнении имитационной задачи ручного управления стыковкой двух космических аппаратов. "Характеристики пространственного движения и система ручного управления движением модели космического аппарата реализуются в реальном масштабе времени", - отметил спецкор ТАСС.

Кононенко подчеркнул, что после выполнения каждой задачи по стыковке у космонавтов есть возможность выбирать: повышать, понижать или оставлять прежней сложность предъявляемых задач. "Я всегда повышаю уровень сложности задачи стыковки с целью собственной мотивации по улучшению навыков ручного управления. В ходе выполнения второго протокола "Когнитивные тесты" изучаются нейрокогнитивные процессы космонавта на различных этапах космического полета. Выполняем серию когнитивных тестов, направленных на оценку памяти, мышления, переключения внимания, скорости и точности сенсомоторного реагирования", - сообщил он.

Космический эксперимент "Пилот-Т" стартовал в июле 2014 года. Он является продолжением исследований вопросов сохранности и поддержания устойчивых профессиональных навыков космонавтов в рамках эксперимента "Пилот", проводимого с 1987 по 2011 годы. Как отметил Кононенко, накопленные данные позволили сделать основной вывод о том, что интервал в 30 суток в проведении тренировочных зон по восстановлению навыков ручного управления причаливанием и стыковкой космических аппаратов дает возможность поддержания профессиональных навыков космонавтов на требуемом уровне.