Войти
ТАСС

Кононенко на МКС выполнил эксперимент "Пилот-Т"

389
0
0
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Кононенко.
Источник изображения: Космонавт Роскосмоса Константин Борисов

По словам космонавта, в ходе научного протокола "Манометры +6df" изучаются психофизиологическое реагирование на воздействие ментальной нагрузки и надежность профессиональной деятельности при выполнении имитационной задачи ручного управления стыковкой двух космических аппаратов

МКС, 23 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко выполнил эксперимент "Пилот-Т", который позволяет оценить работу со сложными режимами ручного управления пилотируемыми и грузовыми кораблями во время длительного пребывания в невесомости.

Космонавт поделился видеокадрами работы в рамках эксперимента. "На сегодня нет достаточных данных о том, каким образом неблагоприятные факторы длительного космического полета могут отразиться на надежности профессиональной деятельности космонавта во время полета к телам Солнечной системы, выполнению задач посадки на другую планету и операций на ее поверхности непосредственно после высадки. Основная цель эксперимента "Пилот-Т" - совершенствование методов и разработка средств оценки и прогнозирования надежности профессиональной деятельности членов экипажа при выполнении сложных операторских задач на различных этапах длительного космического полета", - рассказал Кононенко.

По его словам, в ходе научного протокола "Манометры +6df" изучаются психофизиологическое реагирование на воздействие ментальной нагрузки (тест "Манометры") и надежность профессиональной деятельности при выполнении имитационной задачи ручного управления стыковкой двух космических аппаратов. "Характеристики пространственного движения и система ручного управления движением модели космического аппарата реализуются в реальном масштабе времени", - отметил спецкор ТАСС.

Кононенко подчеркнул, что после выполнения каждой задачи по стыковке у космонавтов есть возможность выбирать: повышать, понижать или оставлять прежней сложность предъявляемых задач. "Я всегда повышаю уровень сложности задачи стыковки с целью собственной мотивации по улучшению навыков ручного управления. В ходе выполнения второго протокола "Когнитивные тесты" изучаются нейрокогнитивные процессы космонавта на различных этапах космического полета. Выполняем серию когнитивных тестов, направленных на оценку памяти, мышления, переключения внимания, скорости и точности сенсомоторного реагирования", - сообщил он.

Космический эксперимент "Пилот-Т" стартовал в июле 2014 года. Он является продолжением исследований вопросов сохранности и поддержания устойчивых профессиональных навыков космонавтов в рамках эксперимента "Пилот", проводимого с 1987 по 2011 годы. Как отметил Кононенко, накопленные данные позволили сделать основной вывод о том, что интервал в 30 суток в проведении тренировочных зон по восстановлению навыков ручного управления причаливанием и стыковкой космических аппаратов дает возможность поддержания профессиональных навыков космонавтов на требуемом уровне. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
31.08.2021
В Европейском космическом агентстве выразили надежду на продление работы МКС
27.08.2021
Рогозин рассказал об ожидаемом прорывном результате «Роскосмоса»
07.10.2019
Следующий экипаж на МКС будет полностью российским
03.10.2019
NASA решило закупить дополнительные места для астронавтов на "Союзах"
30.09.2019
Японский "грузовик" успешно состыковался с МКС - NASA
23.09.2019
Не доверят секреты: космонавта подвела жена-американка
18.09.2019
Подтвержден отказ коллектора "Союз МС-11"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:13
  • 1
Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС
  • 24.01 12:13
  • 58643
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост