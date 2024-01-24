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ТАСС

Польша заявила о готовности сотрудничать с ВПК Украины на коммерческой основе

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Источник изображения: Фото: hsw.pl

Замглавы МИД республики Анджей Шейна подтвердил, что Варшава готовит новый пакет военной помощи Киеву

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Польша заинтересована в налаживании тесного сотрудничества с оборонной промышленностью Украины и на коммерческой основе. Об этом заявил в интервью радиостанции RMF FM заместитель министра иностранных дел республики Анджей Шейна.

"Мы хотели бы совместно выработать такую систему, когда Украина получала бы польские вооружения, произведенные в Польше, на коммерческой основе и на принципах поддержки в рамках наших совместных проектов, где страны НАТО поддерживают Украину", - пояснил Шейна. "Мы хотели бы начать очень тесное сотрудничество между оборонной промышленностью Польши и Украины", - сказал он, добавив, что это должно происходить "при помощи европейских фондов, при помощи собственных [украинских] средств".

Замглавы МИД подтвердил, что Польша готовит новый пакет военной помощи Киеву, он будет "сформирован самой Украиной, поскольку украинцы лучше знают, чего они хотят".

"Мы готовы помочь Украине в перевозке зерна, но это не может происходить за счет нашей экономики", - сказал замминистра.

22 января во время визита в Киев премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "мы будем искать совместное финансирование и не будем избегать принципов коммерции, если речь идет о польских поставках для Украины". 

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