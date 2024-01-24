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ТАСС

Роскосмос надеется осуществить первый пуск "Ангары" с Восточного в начале апреля

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«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Роскосмос

По словам гендиректора Роскосмоса, запуск ракеты-носителя перевернет новую страницу в развитии современного российского космодрома

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Первый пуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный возможен в первой декаде апреля, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары". Ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком", - сказал Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

По его словам, запуск ракеты-носителя перевернет новую страницу в развитии современного российского космодрома.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5". 

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