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ТАСС

Генконструктор РКК "Энергия" представил проект космоплана для РОС

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Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев
Генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Как сообщил Владимир Соловьев, выведение космоплана на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса "Ангара"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Проект многоразового космоплана разработан в России для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС в дальнейшем предлагается использовать космоплан. Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа "несущий корпус" с отклоняемым стреловидным V-образным крылом", - заявил Соловьев на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения"). Как следует из презентации Соловьева, корабль предназначен для многоразового использования.

По его словам, выведение космоплана на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса "Ангара".

Среди основных преимуществ космоплана - более широкий выбор возможных районов посадки и уменьшение затрат на поисково-спасательные операции. Также применение такого корабля понизит перегрузки, испытываемые космонавтами и участниками космического полета, что в том числе поможет развивать космический туризм. 

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
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