Иран объявил о готовности к отправке в космос спутников других государств

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На низкую околоземную орбиту в эту субботу была запущена иранская ракета носитель «Каем-100» со спутником «Сорайя» на борту. Теперь Иран объявил о своей готовности к отправке в космос спутников других государств.

Об этом в эфире местного телевидения заявил командующий космическим подразделением аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Джафарабади.

По словам иранского военного, Тегеран способен запускать иностранные космические аппараты, если их масса не будет превышать 100 килограммов. Генерал также поприветствовал плодотворное сотрудничество между КСИР и тегеранской администрацией. Джафарабади заявил, что республиканская гвардия готова расширять сотрудничество с государственными структурами страны в космической отрасли.

В субботу аэрокосмические силы КСИР успешно вывели на орбиту на высоту 750 километров от поверхности Земли спутник «Сорайя», задействовав для этого трехступенчатую ракету-носитель Quaem-100, работающую на твердом топливе. Вывод аппарата на заданную орбиту занял по времени 11 минут.

По словам генерала, следующим этапом иранской космической программы станет пуск модернизированной ракеты-носителя Quaem-120, способную доставлять полезную нагрузку на высоту 36 тысяч километров над поверхностью Земли. Это запланировано сделать в течение последующих трех лет.

Военный утверждает, что иранская промышленность освоила создание работающих на твердом топливе ракетных двигателей, которые способны функционировать в условиях высокого давления и температуры.