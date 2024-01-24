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ЦАМТО

Япония закупает в США КР "Томагавк"

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Источник изображения: warspot.ru

ЦАМТО, 23 января. Минобороны Японии сообщило о подписании 18 января с правительством США письма с предложением и принятием предложения (LOA) на закупку крылатых ракет "Томагавк" и связанного оборудования.

В мероприятии приняли участие министр обороны Японии Минору Кихара и чрезвычайный и полномочный посол США в Японии Рам Эмануэль. Боеприпасы будет закупаться в рамках программы "Зарубежные военные продажи" (FMS). Приобретение будет реализовано в период 2025-2027 ф.г.

В октябре 2023 года Минобороны Японии впервые объявило, что ускоряет реализацию закупки вооружений большой дальности, включая крылатые ракеты "Томагавк", на фоне ухудшения военно-политической ситуации в регионе.

Первоначально планировалось, что Токио получит КР "Томагавк" Блок.5 в 2026 и 2027 ф.г. В прошлом году было решено приступить к покупке ракет на год раньше, начиная с 2025 ф.г.

В ноябре 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" систем вооружения "Томагавк" и сопутствующего оборудования, включая до 200 крылатых ракет "Томагавк" Блок.4 AUR (RGM-109E), до 200 крылатых ракет "Томагавк" Блок.5 (RGM-109E), 14 систем управления оружием "Томагавк" (TTWCS). Полная стоимость закупки может составить 2,35 млрд. долл.

Минобороны Япония намерено также ускорить приобретение ракет большой дальности национальной разработки. В частности, с этой целью в апреле 2023 года МО Японии подписало с национальной компанией Mitsubishi Heavy Industries несколько контрактов общей стоимостью около 380 млрд. иен (3 млрд. долл.).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
MHI
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