Наработки по ракете "Амур-СПГ" могут использовать при создании сверхтяжелых носителей

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Задел по работе над ракетой-носителем среднего класса "Амур-СПГ" может помочь при создании ракет-носителей сверхтяжелого класса, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

"В прошлом году мы открыли полномасштабные работы над новой ракетой-носителем, которые у нас проводит самарский "Прогресс" - это носитель "Амур-СПГ". <…> Мы надеемся, что задел по этой ракете может перейти и в сверхтяжелый носитель", - сказал Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 23 по 26 января.