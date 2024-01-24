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ТАСС

Роскосмос планирует постепенно монетизировать услуги

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Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", выведшей на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1, 27.05.2023
Запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", выведшей на орбиту радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1, 27.05.2023.
Источник изображения: ТАСС

По словам гендиректора госкорпорации Юрия Борисова, это нужно для того, чтобы обеспечить приток внешних денежных средств в индустрию

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Роскосмос надеется начать постепенную монетизацию космических услуг с 1 января 2025 года. Это необходимо для того, чтобы обеспечить приток внешних денежных средств в индустрию, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения").

"С 1 января 2025 года мы будем переходить на постепенную монетизацию услуг. Я не вижу другого пути, [кроме] как привлечь внебюджетные средства для реализации дорогостоящих проектов, связанных с созданием многоспутниковых группировок", - сказал Борисов.

По его словам, даже постепенная реализация таких мер может быть "болезненна", так как различные ведомства будут настаивать на бесплатном оказании услуг. Тем не менее, подчеркнул Борисов, в итоге должны будут платить все потребители.

Ранее сообщалось, что Роскосмос будет заниматься продвижением федерального закона о дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ), который поэтапно переведет услуги в этой сфере на платную основу. Закон будет регулировать деятельность в сфере ДЗЗ и установит компетенции федеральных органов власти, права и обязанности субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.

XLVIII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения) проходят в МГТУ им. Н. Э. Баумана с 23 по 26 января. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
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