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ТАСС

Французский депутат считает, что поставки Западом оружия Украине уничтожают ее

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Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян
Лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
Источник изображения: Stephane Mouchmouche / Hans Lucas via Reuters Connect

Николя Дюпон-Эньян добавил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает конфликт "по указке Соединенных Штатов"

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Поставки западного, в частности французского, оружия Киеву не только не защищают Украину, но и подпитывают конфликт, ведут ее к уничтожению. Такое мнение в эфире телеканала Public Sénat высказал депутат Национального собрания (нижней палаты парламента), лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Я являюсь убежденным противником этих поставок, - отметил он. - Мы не защищаем Украину, мы таким образом ведем ее к исчезновению, ведя там аморальную прокси-войну".

По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский продолжает конфликт "по указке Соединенных Штатов". "Коррумпированный режим Зеленского продолжает войну под давлением США, которые только рады видеть, как Европа разваливается. Мы платим за газ в четыре раза больше, мы находимся в экономическом и аграрном кризисах, тогда как ситуация вокруг Украины могла быть решена путем подписания соглашения", - сказал Дюпон-Эньян, добавив, что в подобном соглашении речь могла бы идти о демилитаризации и нейтралитете Украины.

Политик подчеркнул, что Запад "подпитывает конфликт, хотя знает, что в конце концов все закончится договором с Россией". Он назвал выдумками периодически звучащие на Западе утверждения о том, что Россия намерена атаковать страны Балтии и Польшу.

По мнению Дюпон-Эньяна, в ситуации вокруг Украины необходим компромисс, при этом Франция должна быть игроком, который предложит долгосрочное мирное решение.

Москва ранее неоднократно заявляла, что поддержка Западом Киева не повлияет на осуществление Россией целей, поставленных в рамках специальной военной операции. 

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Польша
Россия
США
Украина
Франция
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