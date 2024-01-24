Войти
Военное обозрение

«Ход конфликта переломит количество снарядов»: французское командование считает артиллерию «королевой сражений»

401
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После окончания Холодной войны в западных армиях считали ненужным иметь мощную артиллерию, так как считалось, что авиация справится с задачей разгрома противника, который, как ожидалось, будет технологически слабее.

Война на Украине показала, что при отсутствии превосходство в воздухе артиллерия является «королевой сражений», парализуя поле боя и нанося большую часть потерь

- считает генерал Пьер Шилл, начальник штаба сухопутных войск ВС Франции.

Со слов командования, эффективность артиллерии удваивается благодаря повсеместному распространению беспилотников:

В обстановке высокотехнологичного конфликта на Украине, возможно, именно количество снарядов переломит ход войны.

Как поясняют в парламенте Франции, в этом отношении российские войска обладают преимуществом. Если ВСУ выпускают 5-8 тыс. 155-мм снарядов в день, то ВС РФ – 10-15 тыс. [калибра 152 мм].

Согласно парламентскому исследованию, в период с мая по декабрь 2023 года количество российских солдат на фронте увеличилось на 20%, в то время как число развернутых танков и артиллерийских орудий возросло на 60%.

Это показывает, какая масса остается на российской стороне, резко контрастируя с сокращением западных поставок на Украину.

Минобороны Франции пообещало поставлять ВСУ по 3 тыс. снарядов в месяц. Однако это вызвало критику со стороны парламента:

Ожидается, что в 2024 году поставки составят 20 тыс. боеприпасов [в годовом исчислении], что эквивалентно четырем дням потребления ВСУ.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.12.2023
Показаны кадры перехвата расчётом ЗРК 20-й армии ВС РФ ракеты Storm Shadow
29.11.2023
«ВСУ применяют тактику артиллерийских налетов»: во французской прессе оценили роль САУ CAESAR
06.03.2023
Маленький гигант большой геополитики
29.11.2022
Ракетный комплекс Crotale: повлияет ли "Гремучая змея" из Франции на ход спецоперации?
24.06.2022
Орудия туда
17.12.2021
Выбор РИА Новости: главные события 2021 года в военной сфере
18.08.2021
Крылья для УДК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 10:59
  • 58642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя