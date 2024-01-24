«Ход конфликта переломит количество снарядов»: французское командование считает артиллерию «королевой сражений»

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После окончания Холодной войны в западных армиях считали ненужным иметь мощную артиллерию, так как считалось, что авиация справится с задачей разгрома противника, который, как ожидалось, будет технологически слабее.

Война на Украине показала, что при отсутствии превосходство в воздухе артиллерия является «королевой сражений», парализуя поле боя и нанося большую часть потерь

- считает генерал Пьер Шилл, начальник штаба сухопутных войск ВС Франции.

Со слов командования, эффективность артиллерии удваивается благодаря повсеместному распространению беспилотников:

В обстановке высокотехнологичного конфликта на Украине, возможно, именно количество снарядов переломит ход войны.

Как поясняют в парламенте Франции, в этом отношении российские войска обладают преимуществом. Если ВСУ выпускают 5-8 тыс. 155-мм снарядов в день, то ВС РФ – 10-15 тыс. [калибра 152 мм].

Согласно парламентскому исследованию, в период с мая по декабрь 2023 года количество российских солдат на фронте увеличилось на 20%, в то время как число развернутых танков и артиллерийских орудий возросло на 60%.

Это показывает, какая масса остается на российской стороне, резко контрастируя с сокращением западных поставок на Украину.

Минобороны Франции пообещало поставлять ВСУ по 3 тыс. снарядов в месяц. Однако это вызвало критику со стороны парламента:

Ожидается, что в 2024 году поставки составят 20 тыс. боеприпасов [в годовом исчислении], что эквивалентно четырем дням потребления ВСУ.