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ЦАМТО

НАТО вложит еще 1,2 млрд. долл. в производство артиллерийских боеприпасов

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Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов.
Источник изображения: © AP Photo / Matt Rourke

ЦАМТО, 23 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о новых масштабных инвестициях в 1,2 млрд. долл. в производство артиллерийских боеприпасов, передает "РИА Новости".

"Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 млрд. долл. для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 мм", – сказал он на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Он добавил, что такие инвестиции позволят также продолжать поддержку Украины странами блока. "Война на Украине превратилась в битву за боеприпасы, важно, чтобы союзники смогли пополнить свои запасы, продолжая поддерживать Украину", – указал Й.Столтенберг.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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