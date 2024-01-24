НАТО вложит еще 1,2 млрд. долл. в производство артиллерийских боеприпасов

ЦАМТО, 23 января. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о новых масштабных инвестициях в 1,2 млрд. долл. в производство артиллерийских боеприпасов, передает "РИА Новости".

"Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 млрд. долл. для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 мм", – сказал он на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Он добавил, что такие инвестиции позволят также продолжать поддержку Украины странами блока. "Война на Украине превратилась в битву за боеприпасы, важно, чтобы союзники смогли пополнить свои запасы, продолжая поддерживать Украину", – указал Й.Столтенберг.