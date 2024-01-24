Не драматизируйте. Ниинистё пришлось успокаивать финнов из-за учений НАТО (Yle, Финляндия)

Президент Финляндии Ниинистё призвал не делать драмы из учений НАТО

Президенту Финляндии Саули Ниинистё пришлось успокаивать граждан страны в вопросах, касающихся угрозы начала войны, пишет Yle. Он призвал не драматизировать ситуацию. По данным шведской телерадиокомпании SVT, один из сценариев учений Steadfast Defender предполагает нападение России на Финляндию.

Президент Ниинистё прокомментировал актуальные вопросы 20 января в финском Тампере, который он посетил в том числе для того, чтобы встретиться с представителями региона.

19 января шведская телерадиокомпания SVTсообщила, что в рамках крупнейших за последние десятилетия военных учений НАТО в Финляндию прибудут тысячи американских солдат. Серия учений НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник", англ.) начнется уже на этой неделе.

По данным SVT, один из сценариев учений предполагает нападение России на Финляндию. В соответствии с этим сценарием НАТО будет отрабатывать применение статьи 5 устава альянса о коллективной обороне и отправит тысячи американских солдат из Норвегии через Швецию в Финляндию.

По мнению Саули Ниинистё, "в нынешней атмосфере международных отношений любые новости легко воспринимаются как признак угрозы войны, даже если это не так".

"Не стоит драматизировать ситуацию, — сказал он. — Сейчас ведется много разговоров о войнах и военных учениях, но ведь так было всегда".

Ниинистё: Самая важная работа по установлению и продвижению мира — укрепление своих собственных сил

Доцент военных наук Илмари Кяйхкё (IlmariKäihkö) заявил 20 января Yle, что, судя по предстоящим учениям, НАТО считает нападение на Финляндию вполне вероятным.

По мнению Саули Ниинистё, важно, чтобы НАТО и Финляндия проводили учения и повышали свой уровень вооружения. Ранее Финляндия не принимала участие в отработке применения статьи 5 устава НАТО.

Ниинистё признался, что еще 20 лет назад обратил внимание на тот факт, что европейские страны пренебрегают своей ответственностью за собственную оборону.

"Самая важная работа по установлению мира — это укрепить свои собственные силы настолько, чтобы никто не хотел подрывать этот мир", — уверен президент Саули Ниинистё.

Авторы: Лаура Кангас (Laura Kangas), Элина Ниеминен (Elina Nieminen)