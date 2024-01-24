Израильские танки Merkava стали получать заводские противодроновые экраны

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Израильская армия продемонстрировала кадры, на которых изображены несколько танков Merkava Mk.3, получившие противодроновые экраны заводского изготовления. До этого ОБТ оснащались для противодействия БПЛА различными приспособлениями кустарного производства.
- полагают в издании Army Recognition.
Как отмечается, развертывание серийного выпуска противодроновых щитков знаменует значительный шаг в адаптации к современным угрозам. БПЛА, которые стали обычным явлением в современных конфликтах, могут использоваться для нанесения точных ударов по бронетехнике.
- считают в издании.
ХАМАС, противостоящий вторжению израильской армии в Газу, активно использует беспилотники, оснащенные поражающими средствами, для нанесения ударов по бронетехнике неприятеля. Это вынудило солдат АОИ самостоятельно изготавливать противодроновые «козырьки», так как об их централизованных поставках в командовании ранее не задумывались, несмотря на опыт украинского конфликта.