Израильские танки Merkava стали получать заводские противодроновые экраны

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Израильская армия продемонстрировала кадры, на которых изображены несколько танков Merkava Mk.3, получившие противодроновые экраны заводского изготовления. До этого ОБТ оснащались для противодействия БПЛА различными приспособлениями кустарного производства.

Похоже, что израильтяне извлекли уроки из войны на Украине

- полагают в издании Army Recognition.

Как отмечается, развертывание серийного выпуска противодроновых щитков знаменует значительный шаг в адаптации к современным угрозам. БПЛА, которые стали обычным явлением в современных конфликтах, могут использоваться для нанесения точных ударов по бронетехнике.

Внедрение защиты от дронов на Merkava Mk.3 является шагом в эволюции бронетанковой войны. Это отражает необходимость адаптации к асимметричным угрозам и демонстрирует, что даже традиционное оружие, такое как танки, должно эволюционировать, чтобы оставаться актуальным на современных полях сражений

- считают в издании.

ХАМАС, противостоящий вторжению израильской армии в Газу, активно использует беспилотники, оснащенные поражающими средствами, для нанесения ударов по бронетехнике неприятеля. Это вынудило солдат АОИ самостоятельно изготавливать противодроновые «козырьки», так как об их централизованных поставках в командовании ранее не задумывались, несмотря на опыт украинского конфликта.