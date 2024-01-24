Войти
Военное обозрение

Израильские танки Merkava стали получать заводские противодроновые экраны

414
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израильская армия продемонстрировала кадры, на которых изображены несколько танков Merkava Mk.3, получившие противодроновые экраны заводского изготовления. До этого ОБТ оснащались для противодействия БПЛА различными приспособлениями кустарного производства.

Похоже, что израильтяне извлекли уроки из войны на Украине

- полагают в издании Army Recognition.

Как отмечается, развертывание серийного выпуска противодроновых щитков знаменует значительный шаг в адаптации к современным угрозам. БПЛА, которые стали обычным явлением в современных конфликтах, могут использоваться для нанесения точных ударов по бронетехнике.

Внедрение защиты от дронов на Merkava Mk.3 является шагом в эволюции бронетанковой войны. Это отражает необходимость адаптации к асимметричным угрозам и демонстрирует, что даже традиционное оружие, такое как танки, должно эволюционировать, чтобы оставаться актуальным на современных полях сражений

- считают в издании.

ХАМАС, противостоящий вторжению израильской армии в Газу, активно использует беспилотники, оснащенные поражающими средствами, для нанесения ударов по бронетехнике неприятеля. Это вынудило солдат АОИ самостоятельно изготавливать противодроновые «козырьки», так как об их централизованных поставках в командовании ранее не задумывались, несмотря на опыт украинского конфликта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Продукция
Merkava
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.09.2023
Какие танки Запад может предоставить в будущем Украине, которая становится "складом военного утиль-сырья"?
27.12.2021
Навстречу танкам с «карманной артиллерией»
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
20.04.2015
Какое оружие может поставить Израиль в Украину
30.07.2014
Страхи Америки
22.08.2008
Грузинская тень над Израилем
07.08.2008
Аппаратная сделка беспилотных разведчиков. Израиль благодарит Россию своей осторожностью в отношениях с Грузией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 10:59
  • 58642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя