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Военное обозрение

Острый дефицит кадров: в США задерживается постройка плавсредств для береговой охраны

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно выяснилось, что ВМС США не в состоянии уложиться в график постройки новых кораблей. Теперь обнаружилось, что с аналогичной проблемой столкнулась береговая охрана страны.

Как отмечается в издании Defense News, все четыре судостроительных предприятия, выполняющие правительственный заказ, расположены на побережье Мексиканского залива и вынуждены соперничать за ограниченное количество рабочих. Острый дефицит кадров наблюдается по различным специальностям – требуются как сварщики, так и инженеры-конструктора.

Если вы посмотрите на все наши программы строительства, каждая верфь заявляет, что собирается нанять еще 1000 или 2000 человек, прежде чем выполнить заключенные с нами контракты

- отметили в командовании береговой охраны.

В настоящее время законтрактовано большое количество плавсредств. Как предполагается, из-за нехватки рабочих придется отложить реализацию некоторых программ.

Это одна рабочая сила для многих штатов. Поскольку каждая верфь заявляет, что собирается нанять людей, они определенно конкурируют друг с другом

- заявляют в береговой охране.

Речь идет о компаниях Eastern Shipbuilding (Флорида), Bollinger (Миссисипи), Austal USA (Алабама) и Birdon America (Луизиана и Алабама).

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Страны
Мексика
США
Компании
Austal
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