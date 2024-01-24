Острый дефицит кадров: в США задерживается постройка плавсредств для береговой охраны

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Недавно выяснилось, что ВМС США не в состоянии уложиться в график постройки новых кораблей. Теперь обнаружилось, что с аналогичной проблемой столкнулась береговая охрана страны.
Как отмечается в издании Defense News, все четыре судостроительных предприятия, выполняющие правительственный заказ, расположены на побережье Мексиканского залива и вынуждены соперничать за ограниченное количество рабочих. Острый дефицит кадров наблюдается по различным специальностям – требуются как сварщики, так и инженеры-конструктора.
- отметили в командовании береговой охраны.
В настоящее время законтрактовано большое количество плавсредств. Как предполагается, из-за нехватки рабочих придется отложить реализацию некоторых программ.
- заявляют в береговой охране.
Речь идет о компаниях Eastern Shipbuilding (Флорида), Bollinger (Миссисипи), Austal USA (Алабама) и Birdon America (Луизиана и Алабама).