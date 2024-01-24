Евросоюз одобрил создание военной миссии для противодействия хуситам в Красном море

Источник изображения: topwar.ru

Страны Евросоюза приняли решение создать специальную военно-морскую миссию и направить ее в Красное море якобы для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя соответствующее решение министров иностранных дел стран-участниц Евросоюза.

В действительности решение о создании данной миссии является очередным примером выступления Евросоюза в качестве сателлита США. Формально не войдя в состав возглавляемой США коалиции, куда входят Великобритания, Австралия и ряд других стран, Евросоюз де-факто сформирует собственную миссию, которая будет действовать совместно с американо-британской.

В сложной экономической ситуации, в которой сейчас находится Евросоюз, европейским государствам не хватает еще и вовлеченности в очередной разгорающийся по инициативе США конфликт в Юго-Западной Азии. Тем более, если учитывать большое количество мигрантов из арабо-африканских стран, проживающих в странах Евросоюза.

Однако превращение «объединенной Европы» в сателлита Вашингтона не оставляет для европейских государств иного выбора, кроме как расходовать свои силы и средства на поддержку американских авантюр в разных регионах планеты – от Украины до Йемена или Тайваньского пролива.

Напомним, что США выступили с идеей создания военно-морской коалиции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов) после того, как хуситы активизировали атаки на следующие по Красному морю гражданские суда, связанные с Израилем. В действительности США фактически решили обезопасить Израиль с южного направления, помешав хуситам доставлять неудобства еврейскому государству во время проведения военной операции в секторе Газа.