В Индонезию прибыл четвертый самолет C-130J-30 "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 23 января. Минобороны Индонезии сообщило о прибытии в страну четвертого (из пяти заказанных в США в 2019 году) самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Начавшийся 16 января перелет C-130J-30 проходил по маршруту Мариетта – Сан-Диего – Гонолулу – Маршалловы Острова – Гуам – Джакарта. Собранный на предприятии Lockheed Martin в США, самолет с бортовым номером А-1344 22 января успешно совершил посадку на авиабазе ВВС Индонезии "Халим Перданакусума" в Джакарте, где состоялась церемония встречи.

Планируется, что официальная передача самолета командованию ВВС министром обороны Прабово Субианто состоится в ближайшие дни. Ожидается, что пятый C-130J-30 (А-1342) прибудет в Индонезию в апреле 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, прямой коммерческий контракт на поставку ВВС Индонезии пяти новых самолетов C-130J-30 был подписан без огласки в конце 2019 года. Ни одна из сторон официально не разглашала информацию о заказе. Как предполагается, самолеты войдут в состав 31-й авиационной эскадрильи, размещенной на базе ВВС "Халим Перданакусума" в Джакарте.

ВС Индонезии эксплуатируют самолеты C-130, начиная с 1960-х годов, используя флот "Геркулес" в т.ч. для доставки гуманитарной помощи и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также в миротворческих операциях. В настоящее время на вооружении ВВС имеется около 20 самолетов C-130, большинство из которых представляют собой C-130B, приобретенные в 1960-х годах. Покупка пяти новых C-130J-30 позволит заменить часть устаревших C-130B.

Выкатка первого самолета C-130J-30 состоялась в августе 2022 года. Первый испытательный полет он совершил 27 октября 2022 года. В Индонезию самолет прибыл в марте 2023 года и в мае был принят на вооружение ВВС страны. Второй самолет прибыл в Индонезию в июне 2023 года, третий – в августе 2023 года.

Новые C-130J-30 расширят возможности ВВС Индонезии по перевозке войск и грузов, поддержке гражданских властей, а также взаимодействию с союзниками.

Ожидается, что в перспективе ВС Индонезии разместят дополнительный заказ на поставку C-130J. Учитывая удаленность многих островов, регулярно происходящие извержения вулканов, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, возможность эффективного выполнения воздушных перевозок жизненно важна для Вооруженных сил Индонезии.