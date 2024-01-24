Китайский ударный БПЛА «Острый меч».

Вследствие низкого уровня радиолокационной заметности (RSC около 0,009 кв.м.) ударный БПЛА GJ-11 «Острый меч» (Sharp Sword) предназначен для:

ведения разведки и наблюдения за полем боя/результатами применения тяжелого вооружения (внутри корпуса, в носовой части расположена оптико-электронная система разведки);

прорыва рубежей ПВО с последующим уничтожением зенитно-ракетных комплексов;

нанесения массированных ударов по наземным и надводным целям;

перехвата воздушных целей.

Малозаметный разведывательно-ударный БПЛА GJ-11 на параде

По замыслу китайских специалистов, беспилотные летательные аппараты GJ-11 должны действовать группой по 4 летательных аппарата, из которых один ведет разведку, а три наносят удары по выявленным целям.

Специалисты в области тактики авианосных ударных групп ВМС НОАК рассчитывают, что после появления палубной модификации GJ-11 каждый авианосец получит группу в составе 4 аппаратов, которые смогут выполнять разведывательные задачи во взаимодействии с палубными самолетами дальнего радиолокационного дозора и наведения.

Китайские военные надеются с помощью GJ-11 усилить разведывательные возможности, как авианосных ударных групп, так и всей морской авиации ВМС НОАК, поскольку такие группы БПЛА позволят держать под контролем большую часть акваторий Южно-Китайского или Восточно-Китайского морей (дополнительно по теме).

Схема применения БПЛА GJ-11 в качестве разведчика

Согласно имеющейся информации в рамках работы над прототипом ударного БПЛА под обозначением «Острый меч» конструкторы использовали российский двигатель РД-93, которые регулярно получают для сборки истребителей JF-17. Однако в силу требований Командования ВВС НОАК о снижении зависимости от поставок импортных комплектующих было принято решение использовать копию данного двигателя под обозначением WS-13E. Достоверно известно, что двигатель, устанавливаемый на GJ-11, имеет уменьшенную длину по причине отсутствия форсажной камеры. Максимальная скорость составляет 0,9 МАХ.

Такое решение позволило разместить двигатель в компактный фюзеляж, а благодаря снижению температуры газа в турбине китайские специалисты смогли скрыть сопло двигателя. В прилегающей к соплу части корпуса выполнено 6 сквозных отверстий, которые забирают воздух с внешней плоскости планера и обеспечивают снижение тепловой заметности.

Длина разбега аппарата при взлете составляет 700 м, длина пробега при посадке 650 м. Масса пустого 6300 кг. Максимальная взлетная масса 12500 кг. Максимальная дальность полета 4000 км. Общая продолжительность полета 6 час. Боевой радиус 1600 км. Время нахождения в зоне боевых действий не более 2 часов. Практический потолок для GJ-11 составляет 12000 м.

Вооружение данного БПЛА размещается только в двух внутренних ракетно-бомбовых отсеках, которые позволяют вмещать авиационные средства поражения общей массой до 2000 кг. Известно, что точки крепления вооружения рассчитаны на удержание предмета массой до 1000 кг, т.е. китайские специалисты обеспечили двукратный запас прочности конструкции.

В отношении номенклатуры боеприпасов известно, что данный ударный БПЛА может быть вооружен 4 управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» модели PL-15, что позволит ему перехватывать самолеты противника на значительном удалении.

Корректируемая бомба LS-6

Для ударов по наземным целям «Острый меч» могут оснащать 4 оперенными корректируемыми (приемник сигнала спутников Beidou, GLONASS, GPS установлены в хвостовой части, инфракрасная/лазерная система наведения установлена в носовой части) бомбами LS-6 (стоимость 80 тыс. долл.США) массой по 500 кг каждая (сброс на скорости не более 840 км/ч), а также корректируемыми (приемник сигнала спутников Beidou) бомбами FT-7 (сброс на скорости не более 550 км/ч) с полуактивной лазерной головкой самонаведения (ГСН).

Корректируемая бомба FT-7

Кроме того, данный ударный БПЛА может быть вооружен 12 малокалиберными крылатыми планирующими бомбами CM-506KG (сброс на скорости не более 670 км/ч) массой 100 кг каждая. В базовой комплектации данный боеприпас оснащается инерциальной системой наведения и приемником сигнала от спутниковой системы позиционирования, однако при необходимости в ГСН боеприпаса могут быть установлены инфракрасный/телевизионный модули наведения или активная радиолокационная станция, работающая в миллиметровом диапазоне.

Малокалиберная крылатая планирующая бомба CM-506KG

В рамках выставки Чжухай-2022 была представлена модернизированная версия бомбы LS-6-500 (масса 500 кг), которая оснащена компактным одноразовым турбореактивным двигателем (вмонтирован в хвостовую часть), который значительно повышает дальность пуска – максимально до 120 км.

Модифицированная версия бомбы LS-6-50

Вероятно, стоимость выросла до 110 тыс. долл., однако даже при этом обновленная версия LS-6-500 остается самым привлекательным средством уничтожения наземных целей в сравнении с дронами иранского производства Shahed-136 (себестоимость производства в Иране 50 тыс. долл.), поскольку превосходит последний по огневому могуществу в 10 раз. В модельном ряде LS-6 есть бомбы массой 50, 100, 250, 500 и 1000 кг.

По расчетам китайских специалистов в области тактики ВВС, именно этот боеприпас, благодаря его привлекательному соотношению «цена-качество», станет основным средством оперативно-тактической авиации (истребители) в борьбе с зенитно-ракетными комплексами средней дальности. Такой вывод был сделан после анализа потерь подразделений штурмовой авиации ВКС РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.

При сбросе с высоты 10000 м дальность полета LS-6 составляет 60-65 км, а при сбросе с высоты 8000 м дальность полета может достигать 40-48 км, у бомбы FT-7 (при сбросе с 10000 м) дальность полета достигает 90 км, а у CM-506KG (при сбросе с высоты 10000 м) дальность составляет уже 130 км – данную бомбу создавали изначально для малозаметного истребителя J-20 с целью обеспечения возможности нанесения массированных высокоточных ударов по нескольким целям одновременно.

Для борьбы с надводными кораблями противника БПЛА может комплектоваться компактными противокорабельными ракетами серии YJ-9E. Бомбометание и пуски ракет могут выполняться с высот до 10000 м.

Кроме того, известно, что в настоящее время ведутся работы над созданием буксируемого постановщика помех, который позволит повысить живучесть одиночных БПЛА или группы аппаратов при выполнении задания в зоне действия ПВО противника. Анализ имеющейся информации также позволяет утверждать, что на данный момент предприятия оборонно-промышленного комплекса КНР не в состоянии создать оборудование для перекачки топлива, которое позволило бы применять ударные БПЛА GJ-11 в качестве воздушного танкера.

По материалам китайских военно-технических изданий