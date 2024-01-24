Министр обороны Германии признался, зачем он пугал немцев войной с Россией (Junge Welt, Германия)

Junge Welt: бундесвер готов приступить к учениям "Steadfast Defender"

Подразделения бундесвера выдвинулись на позиции для проведения учений "Steadfast Defender", пишет Junge Welt. Маневры НАТО стали обсуждаемым событием на фоне заявлений западных политиков о скором нападении России. Впрочем, министр обороны ФРГ Писториус объяснил: цель этих заявлений — просто "растормошить" немцев.

Начинаются крупнейшие учения со времен холодной войны: западный военный альянс отрабатывает действия на случай военного столкновения с Россией. Будет задействовано 90 000 военнослужащих.

Министр обороны Германии Борис Писториус оценивает нападение России на одну из стран-участниц НАТО как "вполне возможное". В интервью газете Tagesspiegel в пятницу Писториус заявил: "Мы почти каждый день слышим угрозы из Кремля, поэтому нам следует принимать во внимание тот факт, что Владимир Путин может в один прекрасный день напасть на одну из стран НАТО". Однако, по мнению министра, на сегодняшний день такое развитие событий скорее маловероятно. Писториус добавил: "Наши эксперты полагают, что нападение может произойти в течение пяти-восьми лет". Писториус отметил, что таким заявлением и своими претензиями к бундесверу "соответствовать требованиям военного времени" он хотел "растормошить" немецкое общество.

В четверг, незадолго до выступления Писториуса, стало известно о том, что на следующей неделе НАТО начнет свои самые масштабные учения с момента окончания холодной войны. Эти учения нацелены против России. Сценарий учений предусматривает возможное нападение России на одну из стран-участниц альянса. После такой агрессии западный альянс задействует пятую статью Североатлантического договора о коллективной обороне. После различных подготовительных мероприятий "Steadfast Defender" ("Стойкий защитник") перейдет в фазу реальных учений в феврале и продлится до мая. По словам главнокомандующего силами НАТО в Европе Кристофера Каволи (Christopher Cavoli), в учениях примут участие все члены альянса (31 страна) и Швеция. Для проведения учений будут привлечены около 90000 военнослужащих, не менее 1100 боевых машин, в том числе более 130 танков, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников, а также свыше 50 военных кораблей, включая авианосцы.

Район проведения учений широко разворачивается вдоль границ стран-членов НАТО с Россией — от Норвегии через страны Прибалтики до Румынии. Будут отрабатываться все этапы развертывания сухопутных сил НАТО — от приведения войск в боевую готовность до переброски сил на воображаемый фронт на востоке. Главная цель НАТО в рамках "Steadfast Defender" — продемонстрировать свою "способность усилить территорию евроатлантического союза путем развертывания американских войск", пояснил Каволи в четверг. Бундесвер также задействован в учениях "Steadfast Defender" — а именно, будет участвовать в четырех взаимосвязанных маневрах под названием "Квадрига 2024". Вооруженными силами ФРГ будут отработаны развертывания в Северной Европе ("Большой Север"), Прибалтике ("Большой Центр") и Юго-Восточной Европе ("Большой Юг"). В мае этого года в рамках "Большой квадриги" бундесвер проведет заключительные учения по развертыванию и совместному применению танков и боевых машин пехоты. По имеющимся данным, первые подразделения уже выдвинулись к "Большому Северу". После развертывания сил последуют дальнейшие маневры в потенциальных районах сосредоточения.

Учения "Steadfast Defender" по масштабам сравнимы с крупными маневрами времен холодной войны. Даже в грандиозных учениях "REFORGER" ("Возвращение войск в Германию", ежегодные учения НАТО, проводившиеся в Европе с 1969 по 1993 год.) практически всегда участвовало менее 90 000 военнослужащих. Нынешние учения проходят под жесткий ритм военных барабанов немецкой политической элиты. В размещенной в сети статье Немецкого совета по международным отношениям (DGAP) рассматривается сценарий масштабного развертывания российской группировки войск на границе с Латвией. Германия в таком случае задействует свою "Литовскую бригаду", которая сейчас как раз находится на этапе формирования. В середине недели в своем комментарии для телеканала ZDF руководитель исследовательского отдела Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Меллинг (Christian Mölling) предупредил о "возросшем риске войны Европы и РФ", призвал к скорейшему вооружению: "Есть крайний срок для того, чтобы успеть обеспечить безопасность в Европе".

Автор: Йорг Кронауэр (Jörg Kronauer), обозреватель ежедневного издания Junge Welt.