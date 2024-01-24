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Военное обозрение

За 2023 год военные расходы Украины составили около 60 процентов её бюджета

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Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: gazeta.ru

Если верить украинскому Минфину, военные расходы страны за 2023 год составили почти 50 млрд долларов. По разным оценкам, это составляет от 57% до 61% всего бюджета Украины за прошедший год.

По словам Владимира Зеленского, 24 миллиарда из этой суммы были обеспечены Соединёнными Штатами с разбивкой на 34 пакета военной помощи. Здесь стоит сделать оговорку, что 24 млрд включают в себя не только прямые денежные вливания, но и поставки в натуральном выражении - танки Abrams, различные бронемашины, снаряды, ракеты (такие как ATACMS), средства разминирования, американские зенитные ракетные комплексы Patriot и много других так необходимых Украине для максимально длительного затягивания конфликта вещей.

Евросоюз также не может остаться не у дел. Суммарный пакет помощи за 2023 год составил 18 млрд евро, что на сегодняшний день соответствует 19,6 млрд долларов. Можно только гадать, какая часть этих средств действительно пошла на непримиримую борьбу с Россией, а какая осела в карманах расторопных украинских чиновников для того, чтобы вновь направиться туда, откуда пришла, превратившись в надёжные и, как хотелось бы их обладателям, долгосрочные инвестиции в европейскую экономику в виде отелей, апартаментов, домов, квартир, дорогих часов и эксклюзивных спорткаров. Образование в старейших университетах Франции и Соединённого Королевства для наиболее продвинутой части потомства украинской элиты, само собой, тоже потребует немалых затрат.

По словам министра финансов Марченко, дефицит бюджета Украины составляет порядка 5 миллиардов долларов в месяц, что покрывается, по большей части, иностранными займами. Не возьмём на себя смелость гадать, сколько ещё украинские элиты планируют такими темпами вести эту «войну на истощение», но вполне понятно, что завершение вооружённого конфликта точно не в их интересах.

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
M1 Abrams
Patriot ЗРК
Проекты
Евросоюз
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