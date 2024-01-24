Австрийское издание: Нехватка автомобилей вынуждает ВСУ пересаживаться на лошадей

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Украинская армия испытывает большой дефицит автомобильного транспорта и легкой бронетехники, что вынуждает солдат пересаживаться на лошадей. О появлении в рядах ВСУ гужевого транспорта сообщает австрийское издание EXXpress.

Нехватка автомобилей в украинской армии достигла таких размеров, что часть военнослужащих пересела на лошадей, пишут австрийцы. До кавалерийских атак дело еще не дошло, но при сохранении текущей ситуации с отсутствием западного финансирования, до этого осталось немного.

Австрийцы обратили внимание на появившийся на сайте Минобороны Украины снимок, где украинский военнослужащий восседает на лошади, а в руках держит американский ПТРК FGM-148 Javelin. Издание предположило, что это новый способ ходить в атаку, но лошадь в отличие от автомобиля, пугается выстрелов, да и ее могут убить или ранить.

В любом случае, четвероногий должен быть пуленепробиваемым: дальность действия ПТРК Javelin составляет 2000 метров — орудие, разумеется, не бесшумно при стрельбе

- пишет издание.

Кстати, австрийцы обратили внимание на тот факт, что американцы до сих пор не знают местонахождение 59% поставленного на Украину оружия, в том числе и ПТРК Javelin.