Войти
Военное обозрение

Итальянские военные корабли в рамках учений меняют друг друга в Балтийском море «для сдерживания России»

418
0
0
Фрегат F595
Фрегат F595 Luigi Rizzo класса FREMM.
Источник изображения: dmitryshulgin.com

Присутствие двух фрегатов «Антонио Марчелья» (F 597) и «Луиджи Риццо» (F 595) в Польше связано с ротацией итальянских кораблей, участвующих в операции НАТО «Блестящий щит», проводимой в Балтийском море. После передачи своих обязанностей «Антонио Марчелья» отправится обратно на свою базу. Фрегат «Луиджи Риццо» начал свою так называемую оперативную миссию в этой части Европы, которая продлится в течение нескольких месяцев.

Заявленной целью операции «Блестящий щит» является обеспечение безопасности морских путей сообщения и воздушного пространства НАТО в этом районе, а также усиление противовоздушной и противоракетной обороны чувствительных объектов критической инфраструктуры, в том числе расположенных на территории Польши. Присутствие итальянских подразделений в Балтийском море является частью обширной деятельности Североатлантического альянса по так называемому сдерживанию России.

Для фрегата «Антонио Марчелья» миссия началась 15 июля 2023 года, когда подразделение покинуло военно-морскую базу в Специи. Курс корабля в Балтийское море пролегал через Гибралтарский пролив, Атлантический океан и Кильский канал. 24 июля корабль прибыл в военно-морской порт в Гдыне, где присоединился к итальянскому эсминцу «Кайо Дуилио» (D554) класса Orizzonte, который в мае прошлого года стал первым итальянским кораблем, патрулировавшим воды Балтики.

Для итальянского фрегата активная часть миссии началась 26 июля 2023 года, когда «Кайо Дуилио» покинул Гдыню и отправился обратно на итальянскую базу. Тогда фрегат «Антонио Марчелья» почти полгода оставался в Балтийском море. За этот период он посетил Копенгаген, Росток, Хельсинки, Ригу и Мальмё.

Оба корабля, находящиеся в Польше, относятся к многоцелевой версии французско-итальянских фрегатов класса FREMM (Fregata Europea Multi-Missione). Эти боевые корабли имеют полное водоизмещение 6900 т и корпус размерами 144,6×19,7×8,6 м. Итальянские корабли имеют дизель-электрическую энергетическую установку системы CODLAG. Она состоит из газовой турбины General Electric/Avio LM2500+G4, четырех генераторов Isotta-Fraschini VL 1716 HPCR и двух электродвигателей Jeumont, которые через валы приводят в движение два регулируемых винта. Данная силовая установка обеспечивает максимальную скорость 30 узлов и дальность плавания 6800 морских миль на скорости 15 узлов. На борту фрегатов могут разместиться до 154 человек (в том числе 23 из состава лётного экипажа).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Польша
Россия
Финляндия
Продукция
LM2500
Компании
General Electric
Проекты
DCNS FREMM
NATO
Военные учения
Похожие новости
18.07.2022
Америке не с руки защищать богатую Европу от России
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
01.02.2022
Это оружие остановит российское "вторжение" на Украину
09.06.2021
Последние саги
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
23.01.2013
Профессиональная ликвидация войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.01 12:03
  • 9
Готовьтесь. Глава военного комитета НАТО сделал заявление о России (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 24.01 10:59
  • 58642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.01 09:59
  • 0
В Скандинавских странах население начало готовиться к войне НАТО с Россией
  • 24.01 05:13
  • 376
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.01 01:27
  • 1
Дания приобретет БЛА большой продолжительности полета для использования в Арктике
  • 23.01 17:47
  • 1
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 23.01 17:42
  • 123
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 23.01 17:39
  • 1
Немецкий двигатель на Як-152 заменят на российский
  • 23.01 13:29
  • 3
В России рассказали о разработке истребителя шестого поколения
  • 23.01 12:42
  • 16
Завод "Купол" разработает ЗРК "Тор" для борьбы с гиперзвуковыми объектами
  • 23.01 05:25
  • 177
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 23.01 03:29
  • 1
Стало известно о новой энергетике РОС
  • 23.01 03:13
  • 1
Принимаются необходимые меры для защиты от атак, подобных удару по терминалу в Усть-Луге - Кремль
  • 22.01 23:31
  • 5
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 16:48
  • 3
В России разработали новый тип двигателя