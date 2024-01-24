Итальянские военные корабли в рамках учений меняют друг друга в Балтийском море «для сдерживания России»

Присутствие двух фрегатов «Антонио Марчелья» (F 597) и «Луиджи Риццо» (F 595) в Польше связано с ротацией итальянских кораблей, участвующих в операции НАТО «Блестящий щит», проводимой в Балтийском море. После передачи своих обязанностей «Антонио Марчелья» отправится обратно на свою базу. Фрегат «Луиджи Риццо» начал свою так называемую оперативную миссию в этой части Европы, которая продлится в течение нескольких месяцев.

Заявленной целью операции «Блестящий щит» является обеспечение безопасности морских путей сообщения и воздушного пространства НАТО в этом районе, а также усиление противовоздушной и противоракетной обороны чувствительных объектов критической инфраструктуры, в том числе расположенных на территории Польши. Присутствие итальянских подразделений в Балтийском море является частью обширной деятельности Североатлантического альянса по так называемому сдерживанию России.

Для фрегата «Антонио Марчелья» миссия началась 15 июля 2023 года, когда подразделение покинуло военно-морскую базу в Специи. Курс корабля в Балтийское море пролегал через Гибралтарский пролив, Атлантический океан и Кильский канал. 24 июля корабль прибыл в военно-морской порт в Гдыне, где присоединился к итальянскому эсминцу «Кайо Дуилио» (D554) класса Orizzonte, который в мае прошлого года стал первым итальянским кораблем, патрулировавшим воды Балтики.

Для итальянского фрегата активная часть миссии началась 26 июля 2023 года, когда «Кайо Дуилио» покинул Гдыню и отправился обратно на итальянскую базу. Тогда фрегат «Антонио Марчелья» почти полгода оставался в Балтийском море. За этот период он посетил Копенгаген, Росток, Хельсинки, Ригу и Мальмё.

Оба корабля, находящиеся в Польше, относятся к многоцелевой версии французско-итальянских фрегатов класса FREMM (Fregata Europea Multi-Missione). Эти боевые корабли имеют полное водоизмещение 6900 т и корпус размерами 144,6×19,7×8,6 м. Итальянские корабли имеют дизель-электрическую энергетическую установку системы CODLAG. Она состоит из газовой турбины General Electric/Avio LM2500+G4, четырех генераторов Isotta-Fraschini VL 1716 HPCR и двух электродвигателей Jeumont, которые через валы приводят в движение два регулируемых винта. Данная силовая установка обеспечивает максимальную скорость 30 узлов и дальность плавания 6800 морских миль на скорости 15 узлов. На борту фрегатов могут разместиться до 154 человек (в том числе 23 из состава лётного экипажа).