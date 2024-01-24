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В Китае отметили, что Зеленский стал выходить из-под контроля Запада (infoBRICS, Китай)

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Визит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

infoBRICS: Зеленский будет пытаться устранить любое инакомыслие на Украине

Зеленский выходит из-под контроля Запада, пишет infoBRICS. Президент Украины пытается расширить свою власть и устранить любое инакомыслие, в том числе отменив выборы. По мнению автора, эта марионетка начинает походить на диктатора, боясь "выйти в тираж".

Драголюб Боснич

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политический Запад пытается усилить контроль над лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который всё чаще отбивается от рук. По оценке Лаврова, эта американская марионетка пытается расширить свою власть, устраняя любые формы инакомыслия, в том числе отменяя президентские выборы этого года. Всё более выходящий из-под контроля Зеленский стал проблемой для США. Запад хотел бы "большей гибкости" от Киева,отметил Лавров, добавив, что "вся последняя риторика, исходящая из офиса [Зеленского], отражает исключительно желание этого человека и его подручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть". Высокопоставленный российский дипломат также заявил, что "избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада".

Американская марионетка действительно становится похожа на диктатора. Зеленский боится "выйти в тираж" и пытается как можно дольше удерживать власть. С чисто логической точки зрения это вполне понятно – Вашингтон неоднократно отказывался от своих марионеток после того, когда те выполняли свою цель. Излишне говорить, что Зеленский хочет избежать этой печальной участи. На начальных этапах специальной военной операции Киев – при активной поддержке пропагандистской машины – ожесточенно боролся за то, чтобы образ "единой Украины, стоящей перед лицом российской агрессии", распространился по всему миру. Поначалу эта иллюзия пользовалась популярностью, но её окончательный крах был лишь вопросом времени.

Зеленский пытается воспользоваться своим "моментом Черчилля", используя текущий конфликт как способ "законно" оставаться у власти и продолжать распоряжаться тем, что осталось от западного финансирования. Но неудачи на поле боя подорвали и без того низкий моральный дух. В результате фракционность и линии разлома внутри неонацистской хунты обострились в геометрической прогрессии, усилив её проблемы как внутри страны, так и за рубежом. Его пропагандисты пытаются протолкнуть версию о том, что критиковать Зеленского якобы "непатриотично", лишая любой возможности получить точную информацию о ситуации на фронте и в самой стране. Альтернативные источники – единственный способ получить крупицы правды, но в наши дни их использование может быть весьма опасным и даже смертельным.

Однако, несмотря на это, Зеленский по-прежнему боится допустить проведение выборов. Оставив только тех, кто ему безоговорочно предан, он привык к отсутствию конкурентов и критиков. Зеленский оторван от реальности и неспособен признать мрачные реалии. Он ополчился даже на своих ближайших сторонников, о чем свидетельствует арест Игоря Коломойского ещё в начале сентября. До этого широко разрекламированное "контрнаступление" закончилось полным провалом. Запад был разочарован. Он усилил давление на Зеленского, который и без того находился в незавидном положении, поскольку ранее обещал "освободить всю страну (включая Крым)". Такие крайне нереалистичные обещания являются ещё одним подтверждением слов Лаврова.

Всё это также усилило раскол между гражданским и военным руководством страны, особенно между Зеленским и генералом Валерием Залужным. Таким образом, лидеру неонацистской хунты удалось не только настроить против себя военных, но и обзавестись ещё одним сильным политическим оппонентом, поскольку президентские амбиции Залужного могли быть публично раскрыты раньше, чем ожидалось. Зеленский не забыл и своих старых соперников, преследуя их за коррупцию – факт, недавно раскрытый бывшим украинским депутатом Андреем Деркачом, за которым активно охотится киевский режим. Тут стоит отметить, что Зеленский остаётся полезным для политического Запада, по крайней мере, до тех пор, пока тот не найдет "адекватного" преемника.

Об этом свидетельствуют попытки пропагандистской машины оправдать неоднократную отсрочку выборов тем, что это непрактично и даже невозможно из-за продолжающихся боевых действий. Одновременно политический Запад пытается сохранить геополитическую значимость неонацистской хунты, организуя исторически беспрецедентные односторонние "мирные переговоры", не имеющие никакого отношения к реальности. Зеленский находится в центре этого смехотворного "ток-шоу". Он не хочет отказываться от своей абсурдной "формулы мира", которая фактически означает требование безоговорочной капитуляции России. С другой стороны, пока Зеленский и его сторонники продолжают разглагольствовать о так называемом "мире", идут разговоры о поставках киевскому режиму ещё более смертоносного оружия НАТО.

Страны НАТО активно нарушают международные соглашения по контролю над вооружениями, поставляя ракеты большой дальности и даже истребители, способные нести ядерное оружие, – факт, о котором Лавров твердит уже несколько месяцев. Неонацистская хунта достойна международного трибунала за военные преступления [а не только так называемый МУС в Гааге], но Запад продолжает поддерживать этого "монстра", несмотря на политический кризис в Соединенных Штатах Америки. Зеленский действительно вышел из-под контроля. Впрочем, то же самое касается всего его окружения и остальных представителей киевского режима. С другой стороны, хозяева Киева – США/НАТО – ничуть не лучше. Напуганные многополярным миром, они заинтересованы в дестабилизации ситуации на всей планете.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
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США
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Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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