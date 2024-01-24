Военный психоз. В Норвегии на пальцах объяснили, как провалилась НАТО (Steigan blogger, Норвегия)

Steigan blogger: западные лидеры намеренно демонизируют Россию, риска войны нет

Заявления западных лидеров о скором нападении России — это лишь попытки прикрыть собственные политические ошибки, пишет Steigan. НАТО не раз обманывала Россию и отказывалась от ее инициатив. А теперь, когда ставка на киевский режим также не оправдала себя, последнее средство Запада — запугивание своих же граждан.

Лидер норвежских либералов Гури Мелбю, похоже, так и жаждет войны с Россией. Она ведь знает, что Украина уже собралась призывать на фронт даже женщин?

Когда высшие чины НАТО велят нам готовиться к войне, а им вторят норвежские политики, мы должны отнестись к этому со всей серьезностью. Уж не готовит ли НАТО прямое нападение или провокацию, которая спровоцирует войну с Россией?

В среду глава либеральной партии "Венстре" Гури Мелбю засветилась в прямом эфире. Мелбю — зампредседателя комитета по иностранным делам и обороне и прославленная "ястребиня". Но на сей раз она лишь повторила уже озвученное до нее послание: мы должны морально готовиться к войне, а Россия представляет собой прямую угрозу Норвегии.

Первым о военной угрозе заговорил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин, а на следующий день ему вторил главнокомандующий Микаэль Бюден. Наш министр обороны Бьёрн Арильд Грам тоже отметился и сказал, что со стороны Норвегии будет наивностью не готовиться к войне. Когда министры обороны стран НАТО встретились на этой неделе в Брюсселе, зазвучал все тот же лейтмотив: мы все должны готовиться к войне.

Что бы ни имелось в виду, в общественном мнении складывается впечатление, что нападение России на западные страны НАТО неизбежно. Можно даже предположить, что это тщательно обдуманный и хорошо скоординированный посыл, чтобы упрочить поддержку агрессивной и конфронтационной политики НАТО и США.

Демонизация России

Ни один политик не говорит даже об элементарной возможности мира. На повестке дня этого нет. Давняя и всеобъемлющая демонизация России (и лично президента Путина) служит одной цели: упрочить укоренившееся представление, будто никакие переговоры с Россией невозможны и что единственное решение — это военная сила. Это как бы узаконивает риторику войны, которую насаждают как политики, так и военные.

Политики своими речами нагнетают настоящий военный психоз. Мы должны испугаться, проникнуться образом врага и твердо уверовать, что война неизбежна. Лояльные НАТО средства массовой информации не дремлют: критические комментарии — большая редкость. Политики, в свою очередь, соревнуются, кто выделит больше средств на нужды военной промышленности. Увы, даже от левых сил подмоги ждать не приходится: так называемое "левое крыло" Стортинга (парламент Норвегии — прим. ИноСМИ) безропотно одобряет один военный грант за другим и в принципе оставило борьбу с натовским империализмом.

Но риск того, что Россия нападет на любую из стран НАТО, весьма невелик, и это подтвердит любой трезвый аналитик. За 75 лет существования НАТО ни Советский Союз, ни Россия не проявляли открытой агрессии к альянсу. Никто даже не может документально подтвердить, что Москва вынашивала на этот счет планы. Военный бюджет России составляет 8% от военного бюджета НАТО — и эти люди убеждают нас, что Москва немедленно пойдет на нас войной?

Почему Россия должна доверять Западу?

С другой стороны, война с Россией вполне может начаться, если НАТО продолжит ее провоцировать и угрожать ее жизненно важным интересам — например, будет пытаться затащить в альянс Украину. Более того, НАТО не оставляет попыток включить в свой состав бывшую советскую республику Грузию, хотя Россия еще в 2007 году объяснила, что Грузия и Украина — "красные линии", нарушать которые она не позволит.

Эта политика конфронтации — осознанный выбор США и НАТО. Прямой войны с России вполне можно избежать, если Запад проявит политическую волю. Однако сейчас этого ничто не предвещает.

Увы, после распада Советского Союза западные лидеры постоянно нарушают свои обещания, и расширение НАТО на восток в несколько этапов подорвало доверие России. Целый ряд западных лидеров давал Москве гарантии безопасности насчет того, что альянс остановится и не пойдет дальше: Бейкер (Джеймс Бейкер, госсекретарь США — прим. ИноСМИ), Буш, Геншер (Ганс-Дитрих Геншер — министр иностранных дел и вице-канцлер ФРГ — прим. ИноСМИ), Коль, Гейтс (Роберт Гейтс, глава ЦРУ, министр обороны США — прим. ИноСМИ), Миттеран, Тэтчер, Хёрд (Дуглас Ричард Хёрд, министр обороны Великобритании в 1990-х — прим. ИноСМИ), Мейджор, Вернер (Маннфред Вернер, министр обороны ФРГ, генеральный секретарь НАТО — прим. ИноСМИ) и другие, как можно узнать из материалов Архива национальной безопасности.

Все попытки России после с 1991 года сблизиться Запад решительно отверг. Говорят, что Борис Ельцин в 1991 году даже раздумывал о том, чтобы присоединиться к НАТО. Впоследствии, в 2000 году, только придя к власти, о том же задумался и Владимир Путин. В каком-то смысле Путин продолжал развивать идею Горбачева об "общем европейском доме". Однако Билл Клинтон к его инициативам отнесся холодно.

Минские соглашения 2014 и 2015 годов, которым Совет Безопасности ООН придал статус международного договора, Запад саботировал. Если бы они соблюдались, Украина была бы мирной, единой и нейтральной. Но западные лидеры даже не собирались этого делать: соглашение сознательно заключалось с тем, чтобы выиграть время и вооружить Украину для опосредованной войны с Россией. Об этом совершенно откровенно рассказал экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Kyiv Independent. Его слова подтвердила и Ангела Меркель из Германии.

Кроме того, несколько предложений по дипломатическому урегулированию на Украине получили красный свет. В первые недели после ввода войск 24 февраля 2022 года Москва и Киев предприняли целых три важных попытки договориться о мирном урегулировании. На всех трех раундах переговоров озвучивалась мысль о нейтралитете Украины и отказе от членства в НАТО. Все три попытки нещадно пресекла Америка.

Ослабить Россию, а желательно уничтожить

В том, как на Западе освещаются конфликт на Украине и все более напряженное противостояние НАТО и США, напрочь отсутствует перспектива. Поэтому мало кто видит картину целиком — а значит, анализы заведомо неточны. Мощные силы систематически работают над тем, чтобы ослабить и по возможности полностью уничтожить Россию. Движущая сила этого процесса — западный империализм под началом США и НАТО и при поддержке старых колониальных держав.

Аналитический центр под названием Корпорация РЭНД, прежде настоятельно рекомендовавшая правительству Эрны Сульберг сказать "да" американским военным базам США на норвежской земле, опубликовал в 2019 году доклад, где подробно описывается, как это сделать. Судя по всему, администрация США в точности следует этим рекомендациям.

Ввод российских войск на Украину на Западе подается как неспровоцированное нападение, как гром среди ясного неба. Однако целый ряд политических решений и действий доказывает, что это отнюдь не случайность. Напротив, боевые действия — результат осознанного выбора Запада с 1990-х годов и поныне. Профессор Ула Тунандер четко разложил все по полочкам: США искали конфликта, а военные советники президента Зеленского тоже хотели крупной войны с Россией.

Таким образом, никакая это не империалистическая война России, как утверждают многие левые. Напротив, это результат как раз западного империализма, а Украина принесена в этой большой геополитической партии в жертву, словно пешка.

Опосредованная война на Украине провалилась

Спровоцированная Западом опосредованная война на Украине пошла не так, как ожидали США и НАТО, и это давно известно всем, кто читает не только натовские СМИ.

Россия окрепла во многих отношениях. Экономика растет, несмотря на масштабнейшие в истории санкции. Население не только не восстало против Путина, но в основном поддерживает военные действия. Если Запад и надеялся на своего рода "цветную революцию", то этот расчет не оправдался. Недавний опрос показал, что спецоперацию поддерживает 75% россиян.

Что же остается западным ястребам, не оставляющих надежд накликать войну? Откроет ли принятие Грузии в НАТО новый фронт? Станет ли это еще одной острой провокацией, на которую России придется ответить военным путем? Военные командиры, ведущие политики и господствующие СМИ решительно добиваются большой войны.

Автор: Терье Алнес (Terje Alnes).