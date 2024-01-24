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Известия.ru

Источник сообщил о завершении испытаний антидроновых мини-ракет для ЗРК

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

«РИА Новости»: в России завершается испытание антидроновых ракет для СВО

В России подходят к концу испытания разработанных холдингом «Высокоточные комплексы» антидроновых мини-ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК), которые должны поступить в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает 23 января «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, испытываемые снаряды заточены под ликвидацию малых беспилотников, квадрокоптеров, а также FPV-дронов ― перечисленная техника активно используется противником на линии боевого соприкосновения для разведки и нанесения ударов.

Перспективные ракеты будут применяться в составе ЗРК «Панцирь-СМ», отметил собеседник. Боеприпасы оснащены разгонным блоком и маршевой ступенью ― это классическая для этих ЗРК компоновка. Главные отличия мини-ракет ― значительно сокращенные размеры как по диаметру изделия, так и по его длине. Таким образом, новинка позволит оснастить одну боевую машину «Панциря-СМ» 48 антидроновыми боеприпасами вместо 12 стандартных ракет.

Еще одна отличительная черта новых снарядов ― это их дешевизна, что повысит экономическую эффективность ЗРК. Это, как отметил собеседник агентства, позволит « не поражать дроны боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели».

В декабре прошлого года польский портал Interia сообщил, что появление на фронте российского самоходного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-СМ» создаст серьезные проблемы для украинской армии. Этот комплекс может идентифицировать малоразмерные цели на расстоянии до 75 км, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 км. Разработчики увеличили возможности системы по обнаружению и нейтрализации целей на высоте от 15 до 18 км, говорится в публикации.

В том же месяце холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российские разработчики модернизировали ЗРПК «Панцирь», повысив точность его ударов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и дальнобойным ракетам. Кроме того, уточнялось, что был досрочно выполнен государственный оборонный заказ 2023 года на поставку данного вида техники Вооруженным силам (ВС) РФ. Предприятие, расположенное в Туле, продолжает выпускать зенитные ракетно-пушечные комплексы с опережением графика.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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