"Доргеотех" сообщил, что новейшие бункеры-укрытия для СВО пройдут госиспытания

Размер убежищ составляет от 2,5 м до 6 м, вес изделий - от 1,4 до 2,5 тонн

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Линейка новейших фортификационных сооружений для защиты личного состава Вооруженных сил РФ от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет государственные испытания. Об этом ТАСС сообщил директор компании-разработчика "Доргеотех" Алексей Девятилов.

"Мы получили лицензии Минпромторга РФ на разработку и производство фортификационных сооружений. В настоящее время разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункер на отделение, бункер на взвод, а также бункер-убежище. В ближайшем будущем планируется провести государственные испытания укрытий совместно с заказчиком в лице Минобороны РФ и военным представительством ВС РФ", - заявил Девятилов.

По его словам, размер убежищ составляет от 2,5 м до 6 м. Вес изделий - от 1,4 до 2,5 тонн. В ходе госиспытаний бункеры будут протестированы на осколочно-фугасное воздействие. "Программа испытаний уже составлена. Убежища закопают в грунт, по особой методике на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, а далее оценено воздействие на сооружение", - отметил разработчик.

Серия фортификационных сооружений, разработанная специалистами "Доргеотех", применяется на донецком направлении СВО с марта 2023. "По просьбам, поступающим с передовой, мы внесли ряд доработок в оснащение сооружений, сооружения постоянно модернизируются под нужды бойцов. Было много моментов, о которых нас просили военнослужащие. В том числе изготовлена полочка для безопасной просушки обуви у печки, которая откидывается легким движением руки. Вроде бы мелочь, но необходимая для бойцов", - подчеркнул Девятилов.

По его словам, также была модернизирована система для естественной вентиляции, разработан зацеп для крепления к грузовому транспорту типа "Урал" и "Камаз", приварены крючки для протяжки бельевых веревок. Кроме того, разработчики видоизменили столы, которыми оснащались убежища. "Теперь столы легче поднимаются и откидываются при необходимости. Это обычные бытовые вещи, но важные для удобства проживания наших бойцов", - отметил директор "Доргеотех".

Бункеры произведены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. Убежища позволяют защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие боеприпасов калибром 152 мм.